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Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Гарантії для України. У чому пастка заяви Рубіо

glavcom.ua
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Чому Москва не погодиться на дієві гарантії безпеки для України
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Україна потребує дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії

Держсекретар США Марко Рубіо зробив дуже суперечливу заяву. Мовляв, Україна після війни має почуватися в безпеці. Але при цьому країна матиме лише ті гарантії, на які погодиться Росія, оскільки інакше механізм не працюватиме. Парадокс, який, можливо, погано помітний із Вашингтона, – це несумісні речі.

Кремль не веде героїчну битву за Донецьку область. І Путін не мріє розширити кордони Росії до адміністративних меж Донецької та Луганської областей. Все вже давно не так. Для них принципове завдання – знищити Україну. Змусити українців виїхати з країни, в якій буде зруйнована інфраструктура.

Захопити територію військовим шляхом. Лояльний режим у Києві вже не влаштовує Москву. Для них Україна стала тим каменем, об який розбилася вся бойова колісниця. І замість тріумфального походу Європою вийшла ганьба зі страшними втратами та явно невдала кампанія.

Саме Україну вони звинувачують у цьому провалі. На їхню думку, Україна має бути покарана. Має зникнути. Які гарантії можуть задовольнити Москву? Лише символічні. Щось на кшталт нового Будапештського меморандуму – якраз те, що треба.

Тому вибір між гарантіями безпеки дуже простий. Гарантії можуть бути символічними або ефективними. Перші можна обговорювати з Москвою і навіть знайти компроміс. Другі – обговорюються лише з союзниками, схвалення агресора тут чекати безглуздо. Тож жодних аналогів четвертої чи п’ятої статті НАТО в договорі між Україною та США не буде.

Після 2014 року, а тим більше після 2022-го, мені взагалі будь-які гарантії на папері не здаються достатньо надійними. Коли рано-вранці по твоїй території летять ракети, а кордон порушують БТРГ, розмахувати паперовим договором взагалі нерозумно.

Це не має сенсу, ми перевіряли. Мабуть, єдина справжня гарантія безпеки для України – це сильна мобільна армія, мільйонний резерв навчених бійців, достатня кількість ракет і ударних дронів. Решта – психотерапія.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна переговори Україна НАТО

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