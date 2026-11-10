Гарантії для України. У чому пастка заяви Рубіо

Чому Москва не погодиться на дієві гарантії безпеки для України

Україна потребує дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії

Держсекретар США Марко Рубіо зробив дуже суперечливу заяву. Мовляв, Україна після війни має почуватися в безпеці. Але при цьому країна матиме лише ті гарантії, на які погодиться Росія, оскільки інакше механізм не працюватиме. Парадокс, який, можливо, погано помітний із Вашингтона, – це несумісні речі.

Кремль не веде героїчну битву за Донецьку область. І Путін не мріє розширити кордони Росії до адміністративних меж Донецької та Луганської областей. Все вже давно не так. Для них принципове завдання – знищити Україну. Змусити українців виїхати з країни, в якій буде зруйнована інфраструктура.

Захопити територію військовим шляхом. Лояльний режим у Києві вже не влаштовує Москву. Для них Україна стала тим каменем, об який розбилася вся бойова колісниця. І замість тріумфального походу Європою вийшла ганьба зі страшними втратами та явно невдала кампанія.

Саме Україну вони звинувачують у цьому провалі. На їхню думку, Україна має бути покарана. Має зникнути. Які гарантії можуть задовольнити Москву? Лише символічні. Щось на кшталт нового Будапештського меморандуму – якраз те, що треба.

Тому вибір між гарантіями безпеки дуже простий. Гарантії можуть бути символічними або ефективними. Перші можна обговорювати з Москвою і навіть знайти компроміс. Другі – обговорюються лише з союзниками, схвалення агресора тут чекати безглуздо. Тож жодних аналогів четвертої чи п’ятої статті НАТО в договорі між Україною та США не буде.

Після 2014 року, а тим більше після 2022-го, мені взагалі будь-які гарантії на папері не здаються достатньо надійними. Коли рано-вранці по твоїй території летять ракети, а кордон порушують БТРГ, розмахувати паперовим договором взагалі нерозумно.

Це не має сенсу, ми перевіряли. Мабуть, єдина справжня гарантія безпеки для України – це сильна мобільна армія, мільйонний резерв навчених бійців, достатня кількість ракет і ударних дронів. Решта – психотерапія.