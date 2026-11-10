Гарантії для України. У чому пастка заяви Рубіо
Україна потребує дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії
Держсекретар США Марко Рубіо зробив дуже суперечливу заяву. Мовляв, Україна після війни має почуватися в безпеці. Але при цьому країна матиме лише ті гарантії, на які погодиться Росія, оскільки інакше механізм не працюватиме. Парадокс, який, можливо, погано помітний із Вашингтона, – це несумісні речі.
Кремль не веде героїчну битву за Донецьку область. І Путін не мріє розширити кордони Росії до адміністративних меж Донецької та Луганської областей. Все вже давно не так. Для них принципове завдання – знищити Україну. Змусити українців виїхати з країни, в якій буде зруйнована інфраструктура.
Захопити територію військовим шляхом. Лояльний режим у Києві вже не влаштовує Москву. Для них Україна стала тим каменем, об який розбилася вся бойова колісниця. І замість тріумфального походу Європою вийшла ганьба зі страшними втратами та явно невдала кампанія.
Саме Україну вони звинувачують у цьому провалі. На їхню думку, Україна має бути покарана. Має зникнути. Які гарантії можуть задовольнити Москву? Лише символічні. Щось на кшталт нового Будапештського меморандуму – якраз те, що треба.
Тому вибір між гарантіями безпеки дуже простий. Гарантії можуть бути символічними або ефективними. Перші можна обговорювати з Москвою і навіть знайти компроміс. Другі – обговорюються лише з союзниками, схвалення агресора тут чекати безглуздо. Тож жодних аналогів четвертої чи п’ятої статті НАТО в договорі між Україною та США не буде.
Після 2014 року, а тим більше після 2022-го, мені взагалі будь-які гарантії на папері не здаються достатньо надійними. Коли рано-вранці по твоїй території летять ракети, а кордон порушують БТРГ, розмахувати паперовим договором взагалі нерозумно.
Це не має сенсу, ми перевіряли. Мабуть, єдина справжня гарантія безпеки для України – це сильна мобільна армія, мільйонний резерв навчених бійців, достатня кількість ракет і ударних дронів. Решта – психотерапія.
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