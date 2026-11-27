Євгеній Хмара став повноцінним Міністром оборони України 19 серпня 2026 року, коли Верховна Рада підтримала його призначення 312 голосами

Сьогодні 100 днів, як пост міністра оборони обійняв Євгеній Хмара. Нагадаю, що було у момент, коли він приходив на цю посаду. Провалена минулим керівництвом Міноборони боротьба з реактивними шахедами та проблеми на фронті. Тепер давайте глянемо, що вдалось зробити за 100 днів.

Стабілізація фронту. За 100 днів фронт вдалося стабілізувати найбільше за останні роки, а на окремих ділянках Сили оборони повертають позиції. Хмара добре спрацювався з головкомом Драпатим. Крім того, Міноборони та Генштаб разом переглянули закупівлі, щоб вивільнити 15,6 млрд грн на те, чого військо потребує зараз.

Захист тилу. Минуле керівництво Міноборони фактично проспало появу реактивних «шахедів» у ворога. Міноборони Хмари вирішувало це питання в авральному порядку. І зараз відсоток збиття реактивних шахедів суттєво виріс і перевалив за 80%.

Асиметричний підхід «Альфи» СБУ Хмара переніс на всю оборону. Приміром Україна не отримала достатньо захисту для збиття балістики і ворожа балістика справді є великою проблемою. Але саме при Хмарі почала активно знищувати пускові установки ворога.

Міжнародна робота отримала друге дихання. Хмара за дорученням Президента домовляється з партнерами про допомогу. Більше 80 двосторонніх зустрічей і два «Рамштайни», останній з яких був одним із найбільш вдалих для України. Крім того є акцент на власну зброю, яка дає Україні свободу діяти швидко та самостійно. За ініціативи Хмари спростили будівництво захищених підземних виробництв. Законтрактовано на 300% більше БпЛА, ніж за весь 2025 рік.

Не можу не згадати про Керченський міст. Кремль роками подавав його як гарантію, що Росія у Криму назавжди. Удари українських дронів і ракет по російських НПЗ мають великий економічний ефект. Що дорожче Росії обходиться кожен наступний місяць війни, то більше в України важелів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Отже у зиму Україна входить зі стабілізованим фронтом, кращими результатами проти реактивних «шахедів» і підтримкою партнерів. За сто днів Хмара продемонстрував, як бойовий командир стає одним із архітекторів української оборони. Тому можемо констатувати, що призначення Хмари було одним із найбільш вдалих кадрових рішень президента.