Цікава статистика про українських заробітчан в Польщі

Українцям варто забувати про комплекс меншовартості

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Немного поучительной статистики по украинским заробитчанам в Польше. Традиционный российский штамп про замученных жестокими панами рабах на плантациях и нищих мойщиках туалетов можно не просто отправлять в утиль, а еще и использовать в качестве туалетной бумаги. Потому что спрос на квалифицированных работников был умножен на украинское трудолюбие и готовность пахать за приличные деньги со страшной силой. И вот результат – по зарплатам украинцы уже не отстают от поляков.

Согласно последнему исследованию компании Personnel Service «Барометр трудовой иммиграции. Второе полугодие 2019», порядка трех из четырех трудовых иммигрантов из Украины зарабатывают в Польше более 2,5 тыс. злотых в месяц (это около 580 евро). Также в отчете говорится, что на польском рынке труда украинские работники зарабатывают так же, а иногда даже больше, чем поляки на аналогичных должностях. При этом 15% опрошенных утверждают, что получают больше 3,5 тыс. злотых в месяц (около 814 евро).

Резюмирую коротко. Любая страна создает для своих граждан более выгодные условия. Украина в этом смысле исключение – мы любим приглашать иностранных министров, руководителей госпредприятий, аудиторов, экспертов в комиссии по кадрам, платить им большие деньги и потом долго расхлебывать последствия. Но квалификация и трудолюбие украинцев позволяет им не просто на равных конкурировать с гражданами ЕС на их же рынке труда, но и выигрывать. Представляете, на что способны эти люди, если им создать условия дома, как минимум, не хуже? Не парить им мозги сказками про социальные цены на газ или уголь внутренней добычи, про государство, которое всем должно, а потому ты должен отдавать побольше в общий котел еще на старте проекта, а дать максимум свободы при минимуме контроля и поборов.

Надеюсь, в перспективе события будут развиваться именно по этому сценарию. А про комплекс меншовартости лучше забыть заранее. Потому что с таким настроением мы никогда не сдвинемся с места. А наши лучшие кадры уедут и не вернутся. Вот такие уроки польского…

Джерело: site.ua

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