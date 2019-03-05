Дешевого газу немає і не буде, тому модернізація та енергозбереження - єдиний шлях

Місцевій владі варто не просто підвищувати ціну, закладаючи в неї всі свої прорахунки, а й займатися тепломережами

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Кабмин хочет установить граничную цену на отопление. Об этом сегодня шла речь на селекторном совещании под руководством премьера. Логика в таком шаге есть. Потому что все теплоснабжающие предприятия в Украине получают газ по одной цене. А стоимость их услуг может различаться в полтора раза. То есть тарифы устанавливает местная власть, и она в своем праве, но… надо же и меру знать. Сравните – 1 Гкал тепла в Ивано-Франковске стоит 1312 грн, в Тернополе - 1249 грн, в Киеве - 1317 грн, а в Луцке уже - 1847 грн, в Кропивницком - 1852 грн. Почему? Все очень просто – технологии и состояние сетей. Других факторов нет. Вот и получается, что где-то тариф в районе 1300 гривен, а в той же Смиле рекорд – 2300. Хотя, с точки зрения Зачепиловки Харьковской области это еще не рекорд – там 1Гкал 4255 гривен.

Мораль – местным властям стоит не просто повышать цену, закладывая в нее все свои просчеты, а заниматься сетями. Модернизировать котельные. Брать новые технологии. Потому что если этим не заниматься, потери будут расти и вместе с ними – цена услуги. Дешевого газа нет и не будет, так что модернизация и энергосбережение – единственный путь. На эту подготовку к отопительному сезону выделили 12,5 миллиардов. Ограничение стоимости 1 Гкал будет 1400 гривен в сезоне 2019-2020 года. Кто не справится, в 2020 году может пролететь на местных выборах. Заслуженно.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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