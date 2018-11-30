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    Думки вголос

    Експрес Київ - «Бориспіль» - проект, яким дійсно можна гордитися

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Експрес Київ - &laquo;Бориспіль&raquo; - Експрес Київ - «Бориспіль» - проект, яким дійсно можна гордитися
    Експрес Київ - «Бориспіль»
    Фото: Fb Marina Tomko

    Чи знайдуть зрадофіли і тут якісь недоліки?

    Мовою оригіналу

    С этой сегодняшней суетой жалею, что не попал на запуск железнодорожного экспресса Киев - Борисполь. Из центра города и железнодорожного вокзала в аэропорт без пробок и суеты за 35 минут и 80 гривен. Это действительно круто. И это современно. Владельцы маршруток и такси теперь имеют все основания ругать правительство не ради экономии времени, а на законных основаниях. Потому что добираться раньше было сложнее, особенно с правого берега.

    Мосты с их вечными пробками - всегда риск. А тут все отлично. Реально есть чем гордиться и я даже не знаю, к чему будут придираться зрадофилы. И я знаю, сколько усилий для быстрой реализации этого проекта приложили премьер-министр и министр инфраструктуры. И еще я знаю сколько денег на это потратили. Когда у власти был Янукович со своими подель, простите - крепкими хозяйственниками, они тоже хотели построить экспресс на Борисполь. Воздушные рельсы, ага. За 11 млрд! При долларе по 8 гривен. С привлечением иностранных компаний. И все равно не построили.

    Сейчас правительство Украины построило за 480 млн гривен. Подрядчики наши. Все работает. Почувствуйте разницу - не объясняли, почему не получается, а построили в 20 раз дешевле. Ничего не меняется, ага...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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