Експрес Київ - «Бориспіль» - проект, яким дійсно можна гордитися

Експрес Київ - «Бориспіль» Фото: Fb Marina Tomko

Чи знайдуть зрадофіли і тут якісь недоліки?

Мовою оригіналу

С этой сегодняшней суетой жалею, что не попал на запуск железнодорожного экспресса Киев - Борисполь. Из центра города и железнодорожного вокзала в аэропорт без пробок и суеты за 35 минут и 80 гривен. Это действительно круто. И это современно. Владельцы маршруток и такси теперь имеют все основания ругать правительство не ради экономии времени, а на законных основаниях. Потому что добираться раньше было сложнее, особенно с правого берега.

Мосты с их вечными пробками - всегда риск. А тут все отлично. Реально есть чем гордиться и я даже не знаю, к чему будут придираться зрадофилы. И я знаю, сколько усилий для быстрой реализации этого проекта приложили премьер-министр и министр инфраструктуры. И еще я знаю сколько денег на это потратили. Когда у власти был Янукович со своими подель, простите - крепкими хозяйственниками, они тоже хотели построить экспресс на Борисполь. Воздушные рельсы, ага. За 11 млрд! При долларе по 8 гривен. С привлечением иностранных компаний. И все равно не построили.

Сейчас правительство Украины построило за 480 млн гривен. Подрядчики наши. Все работает. Почувствуйте разницу - не объясняли, почему не получается, а построили в 20 раз дешевле. Ничего не меняется, ага...

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»