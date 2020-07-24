Припинення вогню. Реальність і ризики

Спостерігається відхід від режиму «домовились домовлятися» Лівий берег

Фізичного документу з підписами не існує, але домовленості, так чи інакше, підуть на користь Україні

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Итак, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске пришли к решению о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Очень коротко дам только факты, которые есть на данный момент. И от себя добавлю два сценария – оптимистичный и пессимистичный.

Стороны действительно договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Никаких запрещенных и разрешенных калибров – полная тишина, в том числе и для стрелкового оружия. Никаких движений групп в сторону противника с любой из сторон. Никаких летательных аппаратов. Полный запрет на строительство новых укреплений и изменение позиций. Представители ТКГ постоянно на связи и вмешиваются в любой инцидент. Также есть обязательство сторон жестко наказывать тех, кто попробует нарушить условия соглашения.

Политическая часть

Что это значит политически? Выглядит, как перемога Украины. Первый вопрос, который все задают – кто подписал соглашение. Никто не подписывал. Заседания ТКГ проходят в режиме видео-конференции, так что физического документа не существует. Напомню, сторонами в ТКГ являются Украина, Россия и ТКГ. Представители ОРДЛО сторонами не считаются и никак не зафиксированы в Минских соглашениях. С политической точки зрения это прорыв с декабря. Украина дожала РФ до согласия по принципиальному для себя порядку – все начинается с прекращения огня. При поддержке Франции и Германии, естественно. Делаем вывод по результатом недавних поездок украинской делегации в Париж и Берлин, которые комментировали скупо.



Вся политическая часть урегулирования потом. Украинская сторона также настояла на том, что политическое урегулирование будет только после выведения иностранных войск с территории ОРДЛО, разоружения всех незаконных вооруженных формирований и украинского контроля над украино-российской границей. Незаконные вооруженные формирования – это все, кто не состоит на службе в ВСУ или МВД. Никаких народных милиций не существует в природе – точка. Однозначно позитив, что украинская власть не дает превратить Минские переговоры в бесконечную и безрезультатную говорильню, как уже сложилось. Но про серьезную перемогу можно будет говорить только тогда, когда мы увидим на деле тишину на фронте на протяжении достаточно длительного срока. Тогда Зеленский сможет говорить о том, что он реально добился мира. Хорошо, если даже получится свести обстрелы к минимуму. Но есть и риски – куда же без них…

Риски

В прекращении огня, выведении российских войск и разоружении боевиков с возвращением ВСУ контроля над границей заинтересована в первую очередь Украина. Франция с Германией тоже устали от бесконечных разговоров с результатом в формате «договорились договариваться». Россия уже не раз показывала, что уходить на украинских условиях она не хочет. Хочется верить, что Москву втроем реально дожали до уступок. Но перемирие в любой момент может быть сорвано обстрелами с той стороны. А Кремль привычно заявит, что он не контролирует боевиков. И предложит в который раз Киеву напрямую договариваться с Донбассом. Я не удивлюсь.



В этом случае мы в гораздо меньшей степени, но тоже выигрываем. Всем будет очевидно, что это РФ не держит слово и в который раз прямо нарушает достигнутые договоренности. Что позволит нам не просто сохранять санкции, но и требовать их усиления. Потому что Украина показала, что реально стремится к миру. А Россия – наоборот. Да, еще один момент. РФ дает согласие на прекращение огня перед военными учениями «Кавказ 2020». С «проверкой боеготовности» войск, рядом с украинской границей. С другой стороны… «Си Бриз» тоже никто не переносит. Так что, возможно, мы на пороге мира. Или Третьей Мировой Войны…

Джерело: Донецкие вести

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