США вивели з гри російський воєнторг

Головне, щоб Україна не змарнувала свій шанс. Росія втрачає, ми знаходимо

Мовою оригіналу Америка сделала очередной «подарок» России, который открывает новое окно возможностей для украинского бизнеса. Штаты также добились прекращения зарубежных военных контрактов РФ на общую сумму более $3 млрд. С соответствующим заявлением выступила во вторник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного

Санкції проти Росії

Головне, щоб Україна не змарнувала свій шанс. Росія втрачає, ми знаходимо

Мовою оригіналу

Америка сделала очередной «подарок» России, который открывает новое окно возможностей для украинского бизнеса. Штаты также добились прекращения зарубежных военных контрактов РФ на общую сумму более $3 млрд. С соответствующим заявлением выступила во вторник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт. В общем, очередной «удар ножом в спину» и даже немного ниже.

Санкции по оборонному рынку для России достаточно болезненны. В первую очередь потому что РФ является одним из крупнейших продавцов оружия и боевой техники в мире и во многом именно за счет этой прибыли содержит свой оборонпром. Потеря 3 миллиардов неприятна, но ведь это только начало. Не забываем и о технологиях, в которых РФ нуждается. Это окошечко тоже закрыли. Понятно, что прямо завтра российские военные не покинут Донбасс и не начнут убирать мусор перед выходом из Крыма. Божьи мельницы мелют медленно. Но очень и очень мелко.

Понятно, что США не забывают и о своих интересах. Америка сама серьезный игрок на рынке вооружений, а если кто-то теряет 3 миллиарда, кто-то их находит. Украинского ВПК это тоже касается – мы, несмотря на боевые действия, экспортируем некоторые виды вооружения и техники. За четыре года оборонпром Украины нарастил обороты, но потенциал для развития сохраняется еще очень серьезный. Получить свою долю от этих миллиардов было бы очень кстати – оборонка это продукция с высокой добавочной стоимостью, рабочие места и поступление валюты в страну. Главное, не упустить этот шанс. Россия потеряет, мы найдем. С другой стороны – а чего они ждали? Натирки мазями и массажа?

Джерело: site.ua

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