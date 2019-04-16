«Вони однакові» і «противсіхи» як технологія одного з кандидатів

Якщо у вас крутиться на думці ідея, що «вони однакові», зважте, чи не навіяна вона одним креативним штабом

Здається, перед другим туром виборів президента хтось знову запускає технологію десятирічної давності, що допомогла Януковичу прийти до влади: мовляв, обоє кандидатів однакові, жоден із них не заслуговує підтримки, тому треба зіпсувати бюлетень. Як і тоді, сучасна технологія «я проти всіх» на ділі означає – проти України.

Я проти обох – це не вибір

Широка палітра вибору в першому турі дозволяла кожному відповідальному громадянину знайти близького за поглядами кандидата і проголосувати. Втім, у другому турі очікувано з’явилася категорія виборців, які не підтримують жодного з кандидатів. Чітка громадянська позиція змушує їх іти на вибори, але бюлетень вони збираються зіпсувати: хтось поставить дві позначки, дехто напише образливе слово, ще інші вкажуть прізвище свого кандидата з першого туру. Яка логіка? Мовляв, таким чином людина використає свій голос, точно не дасть сфальсифікувати бюлетень, підніме явку і висловить свій протест проти обох кандидатів.

Нічого нового в цій технології немає – ми вже її проходили рівно 10 років тому, коли вправним політтехнологам вдалося нав’язати цю думку частині суспільства. Пригадуєте, навіть наліпки такі були – «вони однакові»? Пригадаймо і наслідки того голосування: виявилося, що кандидати таки не однакові, особливо у виборі геополітичного курсу країни і ставленні до демократії.

Не забуваймо також, кого агітація «противсіхів» зачепила насамперед – патріотичних, совісних, думаючих людей, які бачили мінуси обох кандидатів і не наважувалися підтримати когось одного з них. Планка цих виборців – у тому числі інтелектуальна – значно перевищувала рівень обох тодішніх учасників другого туру. А якщо казати чітко, то технологія «вони однакові» зіграла на руку саме Януковичу, бо відвернула частину патріотичного електорату від Тимошенко. Що було далі – ми добре всі знаємо.

Шановні, вашу порядність використовують!

Нині та ж сама технологія запущена щодо другого туру президентських виборів. Люди, що в першому турі голосували за інших кандидатів, тепер масово заявляють, що або не підуть на вибори зовсім, або ж зіпсують бюлетень. Вони однакові, у кожного є дуже великі мінуси, тому я їх не підтримую – знайома позиція, правда?

Я не збираюся нікого агітувати за конкретного кандидата, закликаю зрозуміти лише, що насправді розповсюдження позиції «вони однакові» є технологію одного зі штабів, спрямованою проти іншого кандидата.

Бо хіба ж вони однакові? Один був на Майдані, а іншого ми там не бачили; один чітко виступає за українську мову, інший ‒ проти так званої «українізації»; один хоче вести нас в ЄС і НАТО, іншому ж здається, що там нас ніхто не чекає. Я не кажу, що якась із цих двох позицій правильна чи краща, просто наголошую на суттєвих різницях у позиціях кандидатів.

Додайте до цього також той факт, що чимало колишніх майданівців, які нині розчаровані й не підтримують жодного кандидата, свій бюлетень зіпсують чи не прийдуть на вибори, тоді як зацікавлені в проросійському реванші на вибори підуть щільними рядами. Умовний «ватник» дійде на дільницю крізь бурю й мороз, тоді як розчарований майданівець піддасться апатії і вирішить, що цього разу він проти всіх.

Обидва кандидати насправді дуже різні. Хто з них кращий і достойний найвищої посади – вирішувати вам. Але обов’язково підіть на вибори і віддайте свій голос за одного з цих двох кандидатів. А якщо у вас крутиться на думці ідея, що «вони однакові», зважте, чи не навіяна вона одним креативним штабом.

Джерело: Радіо Свобода

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