Що дозволено Орбану, не дозволено Фіцо

Головна причина невдоволення словаків – нахабна й агресивна політика Фіцо

Словаччиною не на жарт лихоманить. На вулицях Братислави та решти словацьких міст збираються велетенські натовпи, небачені тут з часів Оксамитової революції. Люди протестують проти уряду Фіцо, який встиг наробити чимало як геополітичних, так і внутрішньополітичних помилок.

В Україні панує стереотип, що все це виключно через промосковський розворот Братислави, та насправді ситуація комплексніша, а проблеми різноманітніші й глибші.

Головна причина невдоволення словаків – нахабна й агресивна політика Фіцо. Він поводиться так, ніби він Трамп чи Путін, або бодай Орбан – хоча насправді влада його хитка, популярність сумнівна, а владна конструкція нестабільна й схильна до розвалу.

Іншими словами кажучи, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику – і так само те, що дозволено Орбану, який понад десятиліття будував свою квазіавторитарну владу, не дозволено Фіцо, майбутнє якого висить на волосинці, що саме в цей момент обривається.

Можна гратися в геополітику, але не варто бикувати проти власного народу, ніби схопив Бога за бороду – ось коротко про суть словацьких протестів.