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Андрій Любка Український письменник

Демократія має розуміти власні межі. Інакше станеться біда

glavcom.ua
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Пропалестинський мітинг у Торонто
фото: theeyeopener

Як палестинці «відзначали» річницю нападу на Ізраїль

Днями у центрі Торонто бачив чимало машин з палестинськими прапорами. Деякі мали дуже великі прапори й з ентузіазмом ними розмахували, щоб якомога більше людей побачили. Я думав, у них якесь свято.

Але потім мені сказали, що це так «відзначають» річницю нападу на Ізраїль. Так, того варварського терористичного нападу, коли цивільних убивали на музичному фестивалі, плюндрували домівки, взяли сотні людей у заручники.

Мені в голову не вкладається, як можна щось таке «святкувати» і «відзначати», тим паче публічно в демократичній країні. Я маю ліберальні погляди, але це ту мач, сорі.

Ліберальна демократія має навчитися встановлювати раціональні межі «ліберальності» і за потреби вміти себе захистити.

Бо в іншому разі люди, які сьогодні бачать таке «святкування» у центрах своїх міст, завтра на виборах проголосують за ультраправих.

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Джерело
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Теги: Ізраїль Торонто Палестина демократія теракт

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