Якщо в України така безвихідна ситуація, то для чого Росії мир?

Навіщо Кремль форсує питання перемір'я?

Щось в інформаційному полі побільшало розмов про мир, ви не помітили?

Масово розпаковуються «консерви» (приспані агенти впливу), які в один голос повторюють: досить, треба приймати будь-які умови, бо буде лише гірше! Народні депутати (в тому числі з владної фракції), блогери-мільйонники, маргінальні «аналітики» й «експерти», а передусім – навала сотень і тисяч ботів у коментарях і в постах, які підсуває в стрічку платна реклама.

Що б це могло означати?

На перший погляд, це означає, що ми справді в скрутній ситуації: електрики немає, долар росте, люди виїжджають, вороги безперешкодно убивають дітей у столичній лікарні, натякають на підрив дамб і подальші катастрофи.

Здавалось би – апокаліпсис стукає в двері. І час приймати будь-які умови миру чи бодай тимчасового перемир’я, бо лише капітуляція дозволить фізично вижити.

Але давайте проаналізуємо все головою, а не емоціями. Якщо ситуація в Україні справді така безвихідна, то для чого Росії мир, з якою метою вона розворушила й таким чином викрила рештки своєї агентурної мережі впливу, з якого дива вкладає сотні мільйонів в інтернет-бомбардування на всіх можливих платформах?

Логіка підказує, що в настільки поганій для України ситуації Росія має не підштовхувати нас до мирних переговорів і здачі всього 4 областей у їх повних адміністративних межах, а наступати далі, брати Київ, встановлювати повністю окупаційну владу, перебазовувати свою бронетехніку в Ужгород, щоб звідси погрожувати Центральній Європі.

Та чомусь – попри те, що Україна, зі слів ботів у коментарях і проплачених експертів, вже практично конає – Росія не бере владу і не просувається ні на сході, ні на півночі. Хм, цікавий парадокс, правда?