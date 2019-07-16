Закон про мову потрібно буде захищати

Тому в святковий день вступу в силу Закону про мову варто не просто святкувати, а й подякувати людям, які роками працювали на цей результат

Сьогодні набув чинності Закон про мову - і сьогодні ж Росія збирає Радбез ООН з цього приводу. Але біда не тільки в Росії - в Україні теж є немало охочих зробити відкат назад і запровадити двуязичіє.

Тому сьогодні як ніколи важливо зрозуміти, що цей Закон треба буде захищати. Та й усвідомлювати, що він не впав з неба - його роками розробляли й проводили через усі процедури, лобіювали багато людей, але в тому числі найактивніше - Микола Княжицький.

На посаді голови парламентського комітету з питань культури він зробив дуже багато - зокрема домігся глибоких змін шляхом створення нових інституцій (чого вартує тільки Інститут Книги чи Український інститут!), а потім ще й подбав, аби ці нові інституції отримали належне фінансування (і в результаті ми отримали розквіт кінематографу, книжковий бум, Українські павільйони й стенди на важливих міжнародних подіях). Ще під час президентських виборів ми якось у тісному колі говорили, що багато з заслуг Порошенка, за які ми за нього голосували, на ділі здійснив Княжицький;-)

Тому в святковий день вступу в силу Закону про мову варто не просто святкувати, а й подякувати людям, які роками працювали на цей результат. А також усвідомити, що такі люди потрібні нам і в наступному скликанні Верховної Ради.

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