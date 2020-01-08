Чому США ліквідували Сулеймані і при чому тут Кремль

Шахерезада вже не та ...

В ночь на 3-е января нового года, в районе международного аэропорта Багдада... многим на Ближнем Востоке, а так же кое-кому в Кремле, популярно объяснили, что дёргать звёздно-полосатого тигра за усы бесконечно долго не стоит... причём, в независимости от размеров накопленной до этого мошны... или места своего обитания. Филигранный ракетный удар американского БПЛА, спланированный и осуществлённый Объединенным командованием специальных операций (USSOCOM) США, так сказать расставил точки на «І»... в затянувшейся совместной ближневосточной эпопее мордорского режима и иранских айтолл.

США хирургически точным авиаударом не только отправили командующего, по-сути, иранской военной разведки генерала Кусема Сулеймани и одного из его ближайших подчинённых из Ирака в ранге «вождя местных шиитских племён» (в миру, про-иранских Сил народной мобилизации) некоего Абу Махди Аль-Мухандиса, в страну вечно прекрасных гурий... но и чётко продемонстрировали и Москве и Тегерану, что существуют некие «красные линии», переход которых будет означать весьма быструю и однозначную ответную реакцию...

Возникшие тут же крики, вопли и прочие сотрясания воздуха на тему... «Иран вынужден будет ответить»... в основном российской этимологии и происхождения, разгоняемые в мировых и региональных СМИ... явно, не соответствовали ситуации и скорее были констатацией очередного, скажем так, «косяка» Кремля на Ближнем Востоке, нежели реальной возможности, а главное - действительного желания айтолл «войти в клинч» с нынешней администрацией Президента США... Тем более, там ТОЧНО ЗНАЛИ и ЗНАЮТ, истинные причины столь резкой ответной реакции нынешней американской власти на российско-иранские шашни в ближневосточных нефтеносных районах...

Если кто забыл, то напомню...

После постепенного сворачивания (пока ещё не окончательного) американцев в Ираке, Иран начал активную экспансию в эту страну... В принципе, эта экспансия и не прекращалась, ещё со времён Саддама Хусейна (именно она и была, в своё время, одной из главных причин знаменитой ирано-иракской войны)... в рамках персидкой версии «вставания с колен»...

Да, шановне паньство, Путин и его чекистко-криминальная банда, не одна такая на планете... нынешний, правящий в Иране режим айтолл представляет собой самое натуральное подобие «Путина», разве что регионального масштаба, претендующего на «ведущую» роль в исламском мире...

Замешанное на радикальных формах шиизма стремление «рассказать» всем своим соседям (и не только им), как им жить и верить в Аллаха... по сути и превратило нынешний иранский режим в некий аналог путинского Мордорра... Естетственно, что «два одиночества» не могли не найти друг дружку. Особенно, если к этому их подталкивали... нефть и газ... Они и нашли, а дальше ... понеслось...

Естетственно, что у иранских айтолл и маячащих за их спинами «кремлёвских прагматиков» с уклоном в православный радикализм, в связи с их нездоровыми устремлениями... на Ближнем Востоке образовались сразу 3 (три) естественных главных противника - Саудовская Аравия ( как оплот «неправильного» по мнению Ирана, ислама), Израиль (тут понятно...), ну и США (как инициатор и покровитель стабильно и неплохо работающей схемы «бумага в обмен на нефть»)...

В конечном итоге, всё это привело к развязыванию Ираном при мощной поддержке и покровительстве Кремля, целой серии, ну или череды, если хотите... гибридных конфликтов в нефтеносных районах Ближнего Востока... и не только там. Экспансионнисткие устремления Ирана в соседних с ним странах, а так же в ряде других стран региона стали неприменным атрибутом современного геополитического ландшафта в этом регионе... от Ливана до Йемена

На острие этого «движа» были и есть две весьма специфических организации - мордорское ГРУ и персидские силы «Аль-Кудс». Если с первой «конторой» понятно, то вторая, требует некоего пояснения. Силы «Кудс», также встречается вариант «Кодс» (перс. سپاه قدس‎ / Sepāh-e Qods) ну или Аль-Кудс — военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющийся элитным военно-политическим формированием Исламской Республики Иран. Подразделение ответственно за осуществление специальных операций за пределами территории Ирана, аналогично спецназу ГРУ. На персидском - «Кудс» или «Кодс» обычно называют город Иерусалим, считающийся «особым» городом в исламе. Вот главу этой организации, причём вместе с ближайшим подчинённым в Ираке, и мочканули американцы...

Теперь, надо понять... Зачем сша это сделали...

Формально, США уже давно должны были это сделать...

Дело в том, что иранские диверсанты, под водительством Сулеймани, в течение осени - начала зимы прошлого года осуществили в Ираке целую серию нападений на места расквартирования американских военных, включая миномётнй обстрел и убийства гражданских сотрудников этих объектов, венчав всё это штурмом посольства США в Багдаде в канун Нового года... с прорывом в «зелёную зону»...

При этом отмечается одна интересная особенность...

Анализ штурма дипмиссии США в Багдаде, спланированный людьми Сулеймани из «Аль-Кудс», однозначно доказывает, что осуществлялся он по тем же самым схемам, что и штурмы украинских войсковых частей и пограничных застав со стороны российских гибридных войск в Крыму и на Донбассе. По сути, в Ираке персами был воспроизведен уже обкатанный россиянами в Украине диверсионный сценарий...

Например, 31 декабря 2019 года в Международном аэропорту Багдада приземлились 10 бортов из Бейрута и Дамаска. Иранские авиакомании привезли в Багдад сотни «антиамериканских протестующих», которые под управлением правой руки Касема Сулеймани в Ираке и лидера СНМ, того самого, ликвидированного вместе с Сулеймани, Махди аль-Мухандиса приступили к решительному штурму посольства США без каких-либо рефлексий и заморочек... при активной поддержке местных шиитских «ополченцев»...А до этого были подрывы и терракты в Ираке, где торчали уши тех же «Аль-Кудсов», похищения и убийства там же и т.д....

И совсем не случайно, господин Сулеймани входил в знаменитый «список 15-и отмороженных» (список ООН, состоящий из военных и гражданских чиновников Ирана, причастных к «незаконной ядерной деятельности»)...

Так что, господин Сулеймани... вполне заслужил свою высокоточную ракету с американского БПЛА...

Но, как говорится... есть нюансы...

Первая группа нюансов, проистекает, как это не странно...

из Кремля...

- Сулеймани в высшем военно-политическом руководстве Ирана, наверное, был самым «близким» Кремлю человеком... (фактически именно он был инициатором прямого военного влезания орков в «сирийский вопрос» и формально считался «практически другом Путина», встречался с Хуйлом РЕГУЛЯРНО, он фактически от имени Тегерана координировал ВСЁ «специальное направление» взаимодействия между Тегераном и Москвой)

- Не смотря на то, что нынче Кремль умывается по поводу гибели Сулеймани «просто-таки крокодильими слезами», объективно надо признать, что одновременно, Сулеймани был и наиболее последовательным КОНКУРЕНТОМ Кремля... как в Сирии, так и в Ираке... в первую очередь, в таких чувствительных вопросах, как «распределение дивидентов» от выкачивания ресурсов этих стран и политического контроля за местной властью (дело доходило до того, что Тегеран с Кремлём грызлись за то, кто будет отдавать Асаду приказы...)...

- Кроме того, убийство Сулеймани ОБЪЕКТИВНО ВЫГОДНО Кремлю сразу по нескольким причинам, ибо позволяет (способствовать росту цен на углеводороды из-за последующей в результате авиаудара США эскалации в одном из самых нефтеносных районах планеты, в сочетании с дальнейшими мадуровскими выходками в Венесуэле, кроме того, персы в Ираке, где после убийства Сулеймани вообще начнётся «война всех против всех», вляпались всерьёз и надолго им станет теперь явно «не до Сирии», к тому же - США и Иран теперь весьма нескоро «помирятся», если вообще помирятся)....Как не посмотри, профит для Кремля везде...

Вторая группа нюансов, это США...

Движ о «связях с Кремлём» в нынешней Администрации, разного рода конспирология о неких тайных договорённостях с ним же и начало очередного электорального цикла... вполне могли сподвигнуть нынешнего американского Президента... «объяснить популярно»... на чьей он стороне в действительности... вполне возможно по ненавязчивой подсказке из того же Кремля (см. выше)...

Ну и третья группа... Саудовская Аравия...

Трудности конкурента - это всегда хорошо для бизнеса и хорошая почва для «договорённостей» с другими... конкурентами...

Стечение каких именно обстоятельств привело к появлению ночью на 3-е января в окрестностях международного аэропорта Багдада американского ударного БПЛА с высокоточными ракетами... остаётся только догадываться... но, одно сказать можно точно...

Бочка черной жижи опять подоражает...

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