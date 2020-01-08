Іракські силовики кажуть, що жертв внаслідок ракетних ударів Ірану немає



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Американські військові було завчасно попереджені про обстріл авіабази балістичними ракетами, щоб дістатися до бункерів

Серед Іракських сил безпеки немає жертв після нападу на авіабазу «Аль-Асад» в провінції Анбар та атак в Ербілі.

Про це передає CNN з посиланням на офіцера безпеки в Іраку.

Американський військовий посадовець заявив, що військові було завчасно попереджені про обстріл авіабази балістичними ракетами, щоб дістатися до бункерів.

Повідомляється також, що прем'єр-міністр курдського регіону Іраку Массур Барзані розмовляв з державним секретарем США Майком Помпео після ракетного обстрілу, заявив він у своєму твіті.

«Під час телефонної розмови сьогодні ми обговорили поточні події в Іраку, - сказав Барзані. - Я також запропонував шляхи деескалації та стримування ситуації».

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.