ЗМІ заявили, що український літак був збитий ракетою Ірану



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Фотографії з місця падіння українського літака Фото: BNO news

За наявними даними, повітряне судно впало після зльоту

У ЗМІ з'явилася інформація, що український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який зазнав аварії біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, нібито був збитий ракетою Ірану.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що український Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту зазнав аварії через «технічні проблеми» у аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані.

За наявними даними, повітряне судно впало після зльоту.

За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.