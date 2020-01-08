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    Опубліковано відео катастрофи літака МАУ в Ірані

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    Опубліковано відео катастрофи літака МАУ в Ірані

    На борту лайнера знаходилися 180 пасажирів

    Очевидці аварії пасажирського літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України в Тегерані опублікували в Мережі кадри катастрофи.

    На борту лайнера знаходилися 180 пасажирів. Літак прямував до Києва і впав незабаром після вильоту з аеропорту іранської столиці імені Імама Хомейні.

    На кадрах видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

    За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.

    Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

    Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

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