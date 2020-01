Опубліковано відео катастрофи літака МАУ в Ірані

На борту лайнера знаходилися 180 пасажирів

Очевидці аварії пасажирського літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України в Тегерані опублікували в Мережі кадри катастрофи.

На борту лайнера знаходилися 180 пасажирів. Літак прямував до Києва і впав незабаром після вильоту з аеропорту іранської столиці імені Імама Хомейні.

На кадрах видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY