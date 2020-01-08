Опубліковано відео катастрофи літака МАУ в Ірані
На борту лайнера знаходилися 180 пасажирів
Очевидці аварії пасажирського літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України в Тегерані опублікували в Мережі кадри катастрофи.
На борту лайнера знаходилися 180 пасажирів. Літак прямував до Києва і впав незабаром після вильоту з аеропорту іранської столиці імені Імама Хомейні.
На кадрах видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.
WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY— BNO News (@BNONews) 8 січня 2020 р.
За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.
Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.
Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.