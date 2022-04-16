  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Костянтин Машовець
рус
    Думки вголос

    Рух є, а прогресу – нема. Як Росія намагається наступати на Донбасі

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У російського агресора виникли проблеми з людським ресурсом - Рух є, а прогресу – нема. Як Росія намагається наступати на Донбасі
    У російського агресора виникли проблеми з людським ресурсом

    Ізюмське угрупуванням військ Росії починає «видихатися» у плані подальшого наступу

    Мовою оригіналу

    Вот я совсем не думал, что моя аллюзия про «Большой и Малый Сатурны»... получат в реальности настолько явное и красноречивое подтверждение...

    Как оказалось, все громадье планов вражеского командования на ту самую «Большую операцию на Донбассе»... сводится к ДеЙСТВИТеЛЬНОЙ попытке выйти на административные границы двух украинских областей. А еще, проще говоря... вернутся в места, «помеченные Гиркиным»... По крайней мере, на первом (начальном) этапе этого гипотетического «генерального наступления» РФ.

    Ибо, то что сегодня можно наблюдать в действительности ничем иным не объяснить. «Малый Сатурн», надо понимать, в замыслах российских «планировщиков», окончательно победил «Большой» или вообще... стал возможным лишь ЗА еГО СЧеТ...

    Почему я так утверждаю...?

    Да потому что, на сегодняшний день, кроме как, отчетливого и непереборимого желания окружить нашу группировку войск в зоне операции Объединенных Сил (ОС) путем выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию с юго-востока и северо-запада, других «остро-реализуемых» желаний у командования войск протиника ПОКА не просматривается...

    Попытки противника наступать от Волновахи через Угледар в северо-западном направлении, а так же некие его «рывки» и «смыканье» в районе Гуляйполя по направлению на северо-восток, которые можно было бы расценивать, как некие «подготовительные мероприятия» к этому самому «разящему» супер-пупер наступлению вс рф на Донбассе... увязли во встречных позиционных боя с ВСУ. По-началу они носили достаточно напряженный характер, однако так и не перешли в нечто большее, нежели бои тактического масштаба.

    Да, бои идут, противник пытается наступать, активно применяет артиллерию и армейскую авиацию, временами достаточно настойчиво подключая свои ВКС... но, как говорится, «движение есть, а прогресса – нет».

    Более того, даже особого наращивания усилий командованием войск противника тут так же... не просматривается.

    Группировка противника продолжает свои попытки «наступать куда-то вперед на север» в основном все в том же составе, в котором она начинала. За небольшим исключением, никакого усиления особого, она так и не получила...

    Да, вполне возможно, эти попытки закончатся неким тактическим продвижением войск противника на отдельных участках на дистанцию до 10-12 км, но чувствительных предпосылок к тому, что бы российские войска смогли прорваться севернее дороги Запорожье – Донецк, я пока не вижу... И, надо понимать, в соответствующих штабах российских войск в связи с тем, что у них «не получается», было решено перейти от Большого Окружения к Малому окружению... т.е. другими словами вместо линии Павлоград – Лозовая, было решено ограничится выходом западнее Славянско-Краматорской агломерации по линии Барвенкове – Александровка – Доброполье...

    Вот именно с этих самых позиций и рассмотрим то, что нынче происходит в зоне проведения операции ОС...

    По большому счету, для выполнения этого самого «Малого Сатурна» к которому по-сути и свелась вся эта «широко-ожидаемая битва за Донебасс», российским войскам необходимо мало того, что прорвать с южных «румбов» (неважно – от Торецка или от Авдеевки) несколько ДОЛГОВРеМеННЫХ линий обороны ВСУ, но и проломить их достаточно устойчивую полевую оборону по линии Барвенкове – Святогорск с севера... До сих пор, сделать это ни подразделениям 1-го АК, ни собственно другим российским войскам, в том числе, наступающим от Изюма, не удалось...

    Более того, до тех пор пока в Мариуполе сражается группировка украинских Сил обороны... существенно нарастить свою ударную группировку в районе Торецка или Авдеевки для этого «богоугодно-скрепного» дела... российское командование не может. Просто потому, что те силы и средства, которыми это можно было сделать заняты именно Мариуполем... Других «свободных» сил у него нету.

    Теперь о северной части «клещей»...

    Т.е. о «страшной и ужасной» собственно Изюмской группировке войск противника. Да, на сегодняшний день российскому командованию всеми правдами и неправдами удалось таки подтащить, сосредоточить и развернуть в треугольнике Изюм – Балаклея – Купянск приблизительно до 10-12 тысяч «тушек» ОслО-бонителей... Из которых, оно может одномоментно использовать непосредственно в наступательных боях «на первой линии» не более 8-9 тысяч... еще приблизительно до 5-6 тысяч «доезжают» или УЖе сосредоточены «в резерве», где они пытаются довести себя до приемлемого уровня боеспособности.

    НО... как всегда, есть нюансы...

    Дело вот в чем...

    Упорные и интенсивные наступательные бои очень прожорливы в плане удовлетворения потребностей наступающих войск – им постоянно нужны топливо, боеприпасы, запчасти, продовольствие и т.д. А главное им нужны ПОСТОЯННО – ЛЮДИ, желательно экипированные, вооруженные и ОБУЧеННЫе... И вот с этим самым главным ресурсом, обычно возникают самые основные траблы...

    Вы наступаете, а значить в условиях, когда у вас нет оперативной внезапности и противостоящий вам противник оказывает жесткое, местами яростное сопротивление... вы несете ПОСТОЯННЫе потери в этом ресурсе. Более того, когда ваш противник не просто ожесточен, но еще и достаточно умел, хитер, коварен и неплохо оснащен именно оборонительным вооружением... размер потерь в людях у вас может вообще стать «неприемлимым» (я имею ввиду, с точки зрения возможностей их восполнять).

    По-этому, в таких условиях было бы весьма «неплохо» иметь некий стабильный и постоянный «источник», ну если хотите «волшебный Грааль» в виде фабрике клонов, с помощью которого было бы возможным «клепать себе солдатоФФ» столько – сколько составляет ваша текущая и будущая потребность в них. Но, сцукО, обычно никаких «Граалей» в реальности не бывает... Потому в плане солдатоФФ российским командерам обычно приходится расчитывать лишь на то, что наскирдуют их военкомы в российских е*енях в периоды осенне-весеннего гона призывников... или же, при объявлении массового одномоментного мобилизационного загона на время военного положения. С военным положением в РФ, нынче как-то «не складывается»... А сезонных российских «оленей», еще надо как-то одеть-обуть, вооружить и главное – ОБУЧИТЬ и заставить подписать контракт, что бы их можно было бросить под тяжелую руку 40-45-летних украинских дядек, склонных относится к утилизации этих парнокопытных в промышленных масштабах, как к «важкій, але необхідній праці»

    В нашем случае, с численностью и составом так называемых ударных группировок российских войск на Востоке и Юге Украины... все эти проблемы «с необходимыми ресурсами» ( в том числе и в первую очередь – «людскими») очень и очень, скажем так – обострены... Судя по всему, именно этот фактор и стал решающим в плане определения глубины, размаха и объемов этого самого «генерального сражения за Донбасс»... У российского командования, похоже просто нечем «снабжать» в плане людских ресурсов интенсивную, объемную, а главное «длинную» наступательную операцию... Им надо побыстрее, покороче и не так «масштабно», иначе можно, сцкО, надорваться и тогда все вообще посыпется, причем в катастрофических масштабах...

    Изюмская «ужасно ударная» (скорее – «ударенная») группировка российских войск тому яркий пример. Мало того, что с расширением «фронта наступления» от Святогроска до окрестностей Балаклеи, ее оперативные плотности итак напряглись выше всяких нормативов и стандартов, так она вообще постепенно превращается в неких «добровольных изгоев».

    Уже очевидно, что давления ВСУ на ее флангах и тыловых коммуникациях... в районе юго-восточнее Чугуева, западнее Изюма, а теперь и в обозначевшемся «разрыве» между Кременной и Камянкой... мало того, что резко сковывает ее наступательные возможности (ее командование вынуждено снимать «с наступления» часть сил и средств что бы прикрывать эти участки и не быть «обрезанным по самый Купянск»), так и вообще может в дальнейшем ее полностью остановить...

    Другими словами, с Изюмской группировкой войск противника происходит то, что происходило с их Киевской группировкой... она начинает «выдыхаться» в плане дальнейшего наступления. Мало того, даже локальная ее гальванизация путем переброски неких «доп.резервов», правда в отличии от Киевской группировки с сомнительной боеспособностью, под Киевом были все-таки свежие и вполне боеспособные резервы, мало того «лучшие из лучших», не приводит к общему улучшению...

    В комбинации с до сих пор неудачными попытками противника «прорваться с юга», где «мимо Покровска» никак не пройти, все это делает даже его «малый Сатурн»... на мой взгляд, очень и очень проблематичным...

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рух є, а прогресу – нема. Як Росія намагається наступати на Донбасі