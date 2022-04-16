Рух є, а прогресу – нема. Як Росія намагається наступати на Донбасі

Ізюмське угрупуванням військ Росії починає «видихатися» у плані подальшого наступу

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Вот я совсем не думал, что моя аллюзия про «Большой и Малый Сатурны»... получат в реальности настолько явное и красноречивое подтверждение...

Как оказалось, все громадье планов вражеского командования на ту самую «Большую операцию на Донбассе»... сводится к ДеЙСТВИТеЛЬНОЙ попытке выйти на административные границы двух украинских областей. А еще, проще говоря... вернутся в места, «помеченные Гиркиным»... По крайней мере, на первом (начальном) этапе этого гипотетического «генерального наступления» РФ.

Ибо, то что сегодня можно наблюдать в действительности ничем иным не объяснить. «Малый Сатурн», надо понимать, в замыслах российских «планировщиков», окончательно победил «Большой» или вообще... стал возможным лишь ЗА еГО СЧеТ...

Почему я так утверждаю...?

Да потому что, на сегодняшний день, кроме как, отчетливого и непереборимого желания окружить нашу группировку войск в зоне операции Объединенных Сил (ОС) путем выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию с юго-востока и северо-запада, других «остро-реализуемых» желаний у командования войск протиника ПОКА не просматривается...

Попытки противника наступать от Волновахи через Угледар в северо-западном направлении, а так же некие его «рывки» и «смыканье» в районе Гуляйполя по направлению на северо-восток, которые можно было бы расценивать, как некие «подготовительные мероприятия» к этому самому «разящему» супер-пупер наступлению вс рф на Донбассе... увязли во встречных позиционных боя с ВСУ. По-началу они носили достаточно напряженный характер, однако так и не перешли в нечто большее, нежели бои тактического масштаба.

Да, бои идут, противник пытается наступать, активно применяет артиллерию и армейскую авиацию, временами достаточно настойчиво подключая свои ВКС... но, как говорится, «движение есть, а прогресса – нет».

Более того, даже особого наращивания усилий командованием войск противника тут так же... не просматривается.

Группировка противника продолжает свои попытки «наступать куда-то вперед на север» в основном все в том же составе, в котором она начинала. За небольшим исключением, никакого усиления особого, она так и не получила...

Да, вполне возможно, эти попытки закончатся неким тактическим продвижением войск противника на отдельных участках на дистанцию до 10-12 км, но чувствительных предпосылок к тому, что бы российские войска смогли прорваться севернее дороги Запорожье – Донецк, я пока не вижу... И, надо понимать, в соответствующих штабах российских войск в связи с тем, что у них «не получается», было решено перейти от Большого Окружения к Малому окружению... т.е. другими словами вместо линии Павлоград – Лозовая, было решено ограничится выходом западнее Славянско-Краматорской агломерации по линии Барвенкове – Александровка – Доброполье...

Вот именно с этих самых позиций и рассмотрим то, что нынче происходит в зоне проведения операции ОС...

По большому счету, для выполнения этого самого «Малого Сатурна» к которому по-сути и свелась вся эта «широко-ожидаемая битва за Донебасс», российским войскам необходимо мало того, что прорвать с южных «румбов» (неважно – от Торецка или от Авдеевки) несколько ДОЛГОВРеМеННЫХ линий обороны ВСУ, но и проломить их достаточно устойчивую полевую оборону по линии Барвенкове – Святогорск с севера... До сих пор, сделать это ни подразделениям 1-го АК, ни собственно другим российским войскам, в том числе, наступающим от Изюма, не удалось...

Более того, до тех пор пока в Мариуполе сражается группировка украинских Сил обороны... существенно нарастить свою ударную группировку в районе Торецка или Авдеевки для этого «богоугодно-скрепного» дела... российское командование не может. Просто потому, что те силы и средства, которыми это можно было сделать заняты именно Мариуполем... Других «свободных» сил у него нету.

Теперь о северной части «клещей»...

Т.е. о «страшной и ужасной» собственно Изюмской группировке войск противника. Да, на сегодняшний день российскому командованию всеми правдами и неправдами удалось таки подтащить, сосредоточить и развернуть в треугольнике Изюм – Балаклея – Купянск приблизительно до 10-12 тысяч «тушек» ОслО-бонителей... Из которых, оно может одномоментно использовать непосредственно в наступательных боях «на первой линии» не более 8-9 тысяч... еще приблизительно до 5-6 тысяч «доезжают» или УЖе сосредоточены «в резерве», где они пытаются довести себя до приемлемого уровня боеспособности.

НО... как всегда, есть нюансы...

Дело вот в чем...

Упорные и интенсивные наступательные бои очень прожорливы в плане удовлетворения потребностей наступающих войск – им постоянно нужны топливо, боеприпасы, запчасти, продовольствие и т.д. А главное им нужны ПОСТОЯННО – ЛЮДИ, желательно экипированные, вооруженные и ОБУЧеННЫе... И вот с этим самым главным ресурсом, обычно возникают самые основные траблы...

Вы наступаете, а значить в условиях, когда у вас нет оперативной внезапности и противостоящий вам противник оказывает жесткое, местами яростное сопротивление... вы несете ПОСТОЯННЫе потери в этом ресурсе. Более того, когда ваш противник не просто ожесточен, но еще и достаточно умел, хитер, коварен и неплохо оснащен именно оборонительным вооружением... размер потерь в людях у вас может вообще стать «неприемлимым» (я имею ввиду, с точки зрения возможностей их восполнять).

По-этому, в таких условиях было бы весьма «неплохо» иметь некий стабильный и постоянный «источник», ну если хотите «волшебный Грааль» в виде фабрике клонов, с помощью которого было бы возможным «клепать себе солдатоФФ» столько – сколько составляет ваша текущая и будущая потребность в них. Но, сцукО, обычно никаких «Граалей» в реальности не бывает... Потому в плане солдатоФФ российским командерам обычно приходится расчитывать лишь на то, что наскирдуют их военкомы в российских е*енях в периоды осенне-весеннего гона призывников... или же, при объявлении массового одномоментного мобилизационного загона на время военного положения. С военным положением в РФ, нынче как-то «не складывается»... А сезонных российских «оленей», еще надо как-то одеть-обуть, вооружить и главное – ОБУЧИТЬ и заставить подписать контракт, что бы их можно было бросить под тяжелую руку 40-45-летних украинских дядек, склонных относится к утилизации этих парнокопытных в промышленных масштабах, как к «важкій, але необхідній праці»

В нашем случае, с численностью и составом так называемых ударных группировок российских войск на Востоке и Юге Украины... все эти проблемы «с необходимыми ресурсами» ( в том числе и в первую очередь – «людскими») очень и очень, скажем так – обострены... Судя по всему, именно этот фактор и стал решающим в плане определения глубины, размаха и объемов этого самого «генерального сражения за Донбасс»... У российского командования, похоже просто нечем «снабжать» в плане людских ресурсов интенсивную, объемную, а главное «длинную» наступательную операцию... Им надо побыстрее, покороче и не так «масштабно», иначе можно, сцкО, надорваться и тогда все вообще посыпется, причем в катастрофических масштабах...

Изюмская «ужасно ударная» (скорее – «ударенная») группировка российских войск тому яркий пример. Мало того, что с расширением «фронта наступления» от Святогроска до окрестностей Балаклеи, ее оперативные плотности итак напряглись выше всяких нормативов и стандартов, так она вообще постепенно превращается в неких «добровольных изгоев».

Уже очевидно, что давления ВСУ на ее флангах и тыловых коммуникациях... в районе юго-восточнее Чугуева, западнее Изюма, а теперь и в обозначевшемся «разрыве» между Кременной и Камянкой... мало того, что резко сковывает ее наступательные возможности (ее командование вынуждено снимать «с наступления» часть сил и средств что бы прикрывать эти участки и не быть «обрезанным по самый Купянск»), так и вообще может в дальнейшем ее полностью остановить...

Другими словами, с Изюмской группировкой войск противника происходит то, что происходило с их Киевской группировкой... она начинает «выдыхаться» в плане дальнейшего наступления. Мало того, даже локальная ее гальванизация путем переброски неких «доп.резервов», правда в отличии от Киевской группировки с сомнительной боеспособностью, под Киевом были все-таки свежие и вполне боеспособные резервы, мало того «лучшие из лучших», не приводит к общему улучшению...

В комбинации с до сих пор неудачными попытками противника «прорваться с юга», где «мимо Покровска» никак не пройти, все это делает даже его «малый Сатурн»... на мой взгляд, очень и очень проблематичным...

Джерело: блог Костянтина Машовця

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