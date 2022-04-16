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    Події в Україні

    Українські морпіхи ліквідували ворожий танк з екіпажем: яскраве відео

    Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російських ворогів - Українські морпіхи ліквідували ворожий танк з екіпажем: яскраве відео
    Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російських ворогів
    фото: Міноборони

    Окупантів українські сили знищили протитанковим ракетним комплексом «Стугна-П»

    Військово-Морські сили ЗСУ знищили ворожий танк Т-72 разом з екіпажем. Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗС України у Facebook.

    Зазначається, що окупантів українські сили знищили протитанковим ракетним комплексом «Стугна-П».

    «Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російського окупанта. Цього разу «снодійне» отримав танк Т-72 РФ разом з екіпажем. Рецепт виписував розрахунок протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» одного з окремих батальйонів морської піхоти», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, ЗСУ показали залишки знищеної на Чернігівщині танкової колони окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Українські морпіхи ліквідували ворожий танк з екіпажем: яскраве відео