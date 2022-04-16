Українські морпіхи ліквідували ворожий танк з екіпажем: яскраве відео
Окупантів українські сили знищили протитанковим ракетним комплексом «Стугна-П»
Військово-Морські сили ЗСУ знищили ворожий танк Т-72 разом з екіпажем. Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗС України у Facebook.
Зазначається, що окупантів українські сили знищили протитанковим ракетним комплексом «Стугна-П».
«Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російського окупанта. Цього разу «снодійне» отримав танк Т-72 РФ разом з екіпажем. Рецепт виписував розрахунок протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» одного з окремих батальйонів морської піхоти», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ показали залишки знищеної на Чернігівщині танкової колони окупантів.