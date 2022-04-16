Російські війська концентруються під Гомелем

Поки росіяни збирають свої частини, білоруси провадять маневри

Поки білоруська армія проводить навчання та укріплює державний кордон з Україною, розташовані в цій країні російські війська почали концентруватися під Гомелем. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

«Раніше вони ж були розкидані по Білорусі, бо відправляли вкрадені з України речі. А тепер вони почали їх збирати. Концентрують підрозділи армії Росії в районі Гомеля», – заявив експерт.

За його словами, також є інформація, що відбуваються чергові навчання десантників на заході Білорусі.

«Відомо, що є максимум до трьох батальйонно-тактичних груп білоруських військ, які укріплюють державний кордон Білорусі з Україною. Але інформації про створення ударного угруповання білоруських військ наразі немає», – сказав Мусієнко.

Керівник Центру досліджень каже, що поки біля Гомеля концентруються лише російські війська, а білоруси постійно маневрують.

«В мене таке враження, що Путін на Лукашенка тисне і каже «Вводь війська», а той відповідає, що вони ще не готові і не пройшли злагодження, тому він ганяє їх по полігонах», – додав Олександр Мусієнко.

У суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. За даними Львівської ОВА, російські винищувачі злітали з білоруського аеродрому Барановичі.

Також стало відомо, що у жителів Києва у разі запуску російської ракети з Білорусі є всього 10 хвилин на те, щоб дістатися до найближчого укриття.