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    Російські війська концентруються під Гомелем

    Російські війська в Білорусі&nbsp; &nbsp; - Російські війська концентруються під Гомелем

    Російські війська в Білорусі   

    Фото з відкритих джерел

    Поки росіяни збирають свої частини, білоруси провадять маневри

    Поки білоруська армія проводить навчання та укріплює державний кордон з Україною, розташовані в цій країні російські війська почали концентруватися під Гомелем. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

    «Раніше вони ж були розкидані по Білорусі, бо відправляли вкрадені з України речі. А тепер вони почали їх збирати. Концентрують підрозділи армії Росії в районі Гомеля», – заявив експерт.

    За його словами, також є інформація, що відбуваються чергові навчання десантників на заході Білорусі.

    «Відомо, що є максимум до трьох батальйонно-тактичних груп білоруських військ, які укріплюють державний кордон Білорусі з Україною. Але інформації про створення ударного угруповання білоруських військ наразі немає», – сказав Мусієнко.

    Керівник Центру досліджень каже, що поки біля Гомеля концентруються лише російські війська, а білоруси постійно маневрують.

    «В мене таке враження, що Путін на Лукашенка тисне і каже «Вводь війська», а той відповідає, що вони ще не готові і не пройшли злагодження, тому він ганяє їх по полігонах», – додав Олександр Мусієнко.

    У суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. За даними Львівської ОВА, російські винищувачі злітали з білоруського аеродрому Барановичі.

    Також стало відомо, що у жителів Києва у разі запуску російської ракети з Білорусі є всього 10 хвилин на те, щоб дістатися до найближчого укриття.

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    Теги: Білорусь росія окупанти армія війна путін українці укриття навчання Україна кордон окупація #stoprussia
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    Російські війська концентруються під Гомелем