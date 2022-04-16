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    Італія з 17 квітня закриє всі порти для російських кораблів

    Під виняток підпадуть судна, які потребують доступу до портів з міркувань безпеки - Італія з 17 квітня закриє всі порти для російських кораблів
    Під виняток підпадуть судна, які потребують доступу до портів з міркувань безпеки
    фото: vesti.ua

    Це рішення Італія виконує згідно з директивою Європейського Союзу

    Від завтра, 17 квітня, усі італійські порти будуть закриті для російських суден. Заборона також стосується кораблів, які після початку російського вторгнення в Україну змінили прапор. Про це повідомляє видання La Republicca

    Кораблі, які зараз перебувають у портах Італії, повинні завершити свою комерційну діяльність та покинути їх. Інші ж вже не матимуть права причалити до італійського порту.

    «Заборона також стосується кораблів, які змінили свій прапор з російського на будь-який інший прапор після 24 лютого 2022 року»,– йдеться у рішенні.

    Це рішення Італія виконує згідно з директивою Європейського Союзу. Адже, нагадаємо, що в рамках п'ятого пакету санкцій передбачене закриття всіх портів країн ЄС для російських кораблів.

    Водночас під виняток підпадуть судна, які потребують доступу до портів з міркувань безпеки або які врятували людей у морі.

    Нагадаємо, Австралія запровадила ще один пакет санкцій проти Росії. У санкційному списку, зокрема, «Газпром» і «Транснефть».

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    Теги: росія окупанти війна Італія корабель Україна окупація #stoprussia
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    Італія з 17 квітня закриє всі порти для російських кораблів