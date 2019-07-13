Як написати листа Олегу Сенцову

Олег Сенцов

Не полінуйтеся, витратьте всього 7-10 хвилин вашого часу і напишіть йому пару абзаців

Мовою оригіналу

Месяц назад я получил письмо от Олега Сенцова. Два рукописных листа из исправительной колонии в Лабытнангах. Я не стану излагать суть письма, поскольку разрешения такого у меня нет. Если Олег захочет, он сам об этом напишет. Я же пишу этот пост немного с другой целью.

Несколько моих друзей, которые поддерживают с ним переписку, рассказали как отправить Олегу ответное письмо. Оказалось, что это очень просто. (Надо сказать, тюремная система в России отлично отлажена.)

Так вот, сегодня у Олега Сенцова день рождения. Ему исполняется 43 года. Олег парень жесткий и прямо скажем не особо сентиментальный, но уверен, ему будет приятно получить письма. Много писем.

Можно поздравить, а можно просто поддержать и рассказать, что у нас тут происходит. Как вы понимаете, Олег живет в полной изоляции от нашей реальности, и любая информация со свободы будет ему интересна и полезна.

Надо зайти на сайт электронных писем Федеральной системы исполнения наказаний вот по этой ссылке: https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create

Там надо заполнить готовую форму и сразу писать текст. В графе регион следует указать «Ямало-Ненецкий автономный округ»

Учреждение: ИК-8 Лабытнанги

ФИО: Сенцов Олег Геннадиевич

Дата рождения: 1976 год.

И все. Дальше окошко, где можно набирать текст. Регистрация в системе не требуется. Письма можно отправлять в любое время. Количество писем и ответов в месяц не ограничено. Если хотите получить ответ, поставьте галочку «получить ответ». В этом случае вместе с вашим письмом Олег получит бланк для ответа, который вы получите в виде сканированной копии на указанный вами e-mail.

Письмо платное. Рассчитываться можно любой платежной картой либо ФСИН-валютой (да, есть и такое). Письмо на три страницы мне обошлось в 100 грн. К письму можно также приложить фото, это стоит, кажется ещё 20 грн. Отправленные фотографии администрация колонном распечатывает и Олег получит снимки в ч/б варианте.

Важно сказать, что все письма проходят цензуру, поэтому желательно в письме не писать гостайну, не нарушать законов РФ и не упоминать назови тихим словом сказочного долгожителя. Иначе письмо просто не дойдёт.

Я Олегу написал. Не поленитесь и вы, потратьте всего 7-10 минут вашего времени и напишите ему пару абзацев.

Отдельно буду благодарен за перепост.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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