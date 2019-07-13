Справа Марківа: рішення щодо апеляції може бути навесні 2020 року



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Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії

Захист Марківа зможе подати апеляцію після оприлюднення мотивації вироку через 90 днів, - адвокат

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле, передає Громадське.

Зазначається, що після оприлюднення мотивації вироку захист зможе подати апеляцію, а рішення щодо апеляції можуть ухвалити навесні 2020-го року.

«Апеляцію розглядатиме апеляційний суд в Малані. Цей суд не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи. На розгляд апеляції може піти від одного до кількох місяців, відтак рішення можуть ухвалити навесні 2020-го року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 липня у Нью-Йорку українці готуються пікетувати консульство Італії.

12 липня «Свободу Марківу»: під консульством Італії у Києві влаштували акцію протесту.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну Марківа.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.