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    Думки вголос

    Олег Сенцов цього року вшосте відзначає день народження в російській в'язниці

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Олег Сенцов - Олег Сенцов цього року вшосте відзначає день народження в російській в'язниці
    Олег Сенцов

    Ми маємо і будемо боротися за звільнення всіх - і моряків, й політв‘язнів Кремля, символом яких є Олег, й заручників на окупованих територіях

    Сьогодні день народження Олега Сенцова. Шостий - в російській в‘язниці. 

    Рік тому Олег оголосив безпрецедентне голодування, вимагаючи звільнення всіх українців. Путін - не відреагував ніяк. Його європейські колеги, зокрема, й президент Франції Еммануель Макрон, в той час їздили в Москву на чемпіонат з футболу, фотографувалися, сміялися поряд, але так і не дотиснули вимогу звільнення.

    Я завжди критикувала за це наших партнерів - підігруючи Путіну вони тільки розв‘язують йому руки. Тому потім були моряки, кримські татари, нові полонені на Донбасі. 

    В мене немає сумніву, що Путін змушений буде виконати рішення морського трибуналу і відпустити моряків якнайшвидше. Але ми маємо і будемо боротися за звільнення всіх - і моряків, й політв‘язнів Кремля, символом яких є Олег, й заручників на окупованих територіях.

    Й так, Віталій Марков - тепер теж політв‘язень. Я спрямую на Офіс президента МінТОТ лист з пропозицією включити його в список політв‘язнів, аби родина могла отримати виплату.

    Негуманне і неправедне рішення виніс італійський суд, але за цим стоїть політика і Росія, в цій гібридній війні.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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