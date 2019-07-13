Олег Сенцов цього року вшосте відзначає день народження в російській в'язниці

Олег Сенцов

Ми маємо і будемо боротися за звільнення всіх - і моряків, й політв‘язнів Кремля, символом яких є Олег, й заручників на окупованих територіях

Сьогодні день народження Олега Сенцова. Шостий - в російській в‘язниці.

Рік тому Олег оголосив безпрецедентне голодування, вимагаючи звільнення всіх українців. Путін - не відреагував ніяк. Його європейські колеги, зокрема, й президент Франції Еммануель Макрон, в той час їздили в Москву на чемпіонат з футболу, фотографувалися, сміялися поряд, але так і не дотиснули вимогу звільнення.

Я завжди критикувала за це наших партнерів - підігруючи Путіну вони тільки розв‘язують йому руки. Тому потім були моряки, кримські татари, нові полонені на Донбасі.

В мене немає сумніву, що Путін змушений буде виконати рішення морського трибуналу і відпустити моряків якнайшвидше. Але ми маємо і будемо боротися за звільнення всіх - і моряків, й політв‘язнів Кремля, символом яких є Олег, й заручників на окупованих територіях.

Й так, Віталій Марков - тепер теж політв‘язень. Я спрямую на Офіс президента МінТОТ лист з пропозицією включити його в список політв‘язнів, аби родина могла отримати виплату.

Негуманне і неправедне рішення виніс італійський суд, але за цим стоїть політика і Росія, в цій гібридній війні.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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