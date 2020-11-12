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    Думки вголос

    Карантин. Віденські замальовки

    • Олег Гороховський

      Бізнесмен

    • Розсилка
    Відень, Австрія - Карантин. Віденські замальовки
    Відень, Австрія
    Фото: Reuters

    Провів три дні у Відні...

    Мовою оригіналу

    Вена пустая.

    Хотя, пожалуй, это неточное описание – Вена полностью вымерла, так будет точнее.

    Рестораны и кафе если и работают, то только на вынос, а большинство просто закрыто. Туристов нет вообще. Все в масках. Если заходишь в магазин и маска «сползла» с носа, несколько человек тебе обязательно сделает замечание. В 20.00 начинается комендантский час (до 6.00) и штраф за нахождение на улице 1’400€ и тогда Вена становится совсем пустой. Только наряды полиции ездят и ходят по пустому городу.

    И знаете что?!

    Внимание!!!

    7514 новых случаев Covid-19 в Австрии (с населением ~9 млн.) за вчера!

    В Вене – 1427!

    Я уверен, что реальная (оптимистичная) цифра заражений в Украине (с населением ~37 млн.) не менее 40’000 в день.

    После Вены мне абсолютно очевидно – в Украине переболеют все( Это естественный отбор для страны с полным отсутствием эффективной исполнительной и законодательной власти, отсутствием у граждан инстинкта самосохранения и при наличии «72-часовых пятниц» у самых «способных» и «Велюров» у самых «талантливых».

    Поэтому еще раз повторяю – карантин не нужен вообще.

    Мы не умеем «делать карантин» и уже очень-очень поздно.

    Наш сценарий только белорусский – ни хрена не делаем и делаем вид, что это осознанная стратегия.

    А превращать карантин в цирк – это как к увечью добавить оскорбление – и больных меньше не станет, и бизнес загнется, и дерьма наедитесь с этим абсурдным решением.

    P.S. Ну и вакцина нас не спасет.

    По информации Bloomberg, вакцина после производства и вплоть до разморозки требует хранения при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Предполагаю, что один холодильник, обеспечивающий такую температуру, стоит как 1 км трассы Кривой Рог - Запорожье.

    PP.S. Скучно в Вене.

    Дома намного лучше!

    Джерело: блог Олега Гороховського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Австрія штраф карантин Відень коронавірус
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