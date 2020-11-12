Карантин. Віденські замальовки

Провів три дні у Відні...

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Вена пустая.

Хотя, пожалуй, это неточное описание – Вена полностью вымерла, так будет точнее.

Рестораны и кафе если и работают, то только на вынос, а большинство просто закрыто. Туристов нет вообще. Все в масках. Если заходишь в магазин и маска «сползла» с носа, несколько человек тебе обязательно сделает замечание. В 20.00 начинается комендантский час (до 6.00) и штраф за нахождение на улице 1’400€ и тогда Вена становится совсем пустой. Только наряды полиции ездят и ходят по пустому городу.

И знаете что?!

Внимание!!!

7514 новых случаев Covid-19 в Австрии (с населением ~9 млн.) за вчера!

В Вене – 1427!

Я уверен, что реальная (оптимистичная) цифра заражений в Украине (с населением ~37 млн.) не менее 40’000 в день.

После Вены мне абсолютно очевидно – в Украине переболеют все( Это естественный отбор для страны с полным отсутствием эффективной исполнительной и законодательной власти, отсутствием у граждан инстинкта самосохранения и при наличии «72-часовых пятниц» у самых «способных» и «Велюров» у самых «талантливых».

Поэтому еще раз повторяю – карантин не нужен вообще.

Мы не умеем «делать карантин» и уже очень-очень поздно.

Наш сценарий только белорусский – ни хрена не делаем и делаем вид, что это осознанная стратегия.

А превращать карантин в цирк – это как к увечью добавить оскорбление – и больных меньше не станет, и бизнес загнется, и дерьма наедитесь с этим абсурдным решением.

P.S. Ну и вакцина нас не спасет.

По информации Bloomberg, вакцина после производства и вплоть до разморозки требует хранения при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Предполагаю, что один холодильник, обеспечивающий такую температуру, стоит как 1 км трассы Кривой Рог - Запорожье.

PP.S. Скучно в Вене.

Дома намного лучше!

Джерело: блог Олега Гороховського

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