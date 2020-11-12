Понад 900 нових хворих на коронавірус: Київ знову обійшов усі регіони

Минулої доби від коронавірусу померли 11 киян

За минулу добу, 11 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 931 людини. Це на 34 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 10 листопада було 965 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 47563 випадки захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 17979 осіб (за добу 506), померли 925 осіб (за добу 11).

У Київській області зафіксовано 22431 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 700 осіб. За попередню добу збільшення складало 693 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 9456 осіб (за добу 119), померли 524 людини (за добу 14).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 500865 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 11 листопада зафіксовано 11057 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 10 листопада у Києві було підтверджено 46632 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 965 осіб.

У Київській області було зафіксовано 21731 випадкок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 693 особи.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 5 листопада – у 1002 людей.