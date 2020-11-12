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    У світі на Covid-19 вже захворіло майже 52,5 млн людей

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    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 289&nbsp;752 людей - У світі на Covid-19 вже захворіло майже 52,5 млн людей
    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 289 752 людей

    Від початку пандемії одужало понад 36,5 млн людей

    У світі станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 52 441 392 людини. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало 36 677 483 особи, а кількість померлих зросла до 1 289 752 людей.

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    За нову добу зафіксували 18 805 випадків і 848 смертей, найбільше в Бельгії (7 916 нових випадків і 197 смерті) і Мексиці (7 646 випадків і 588 смертей).

    У США з початку пандемії зареєстрували 10 708 630 випадків, в Індії 8 684 039, а в Бразилії 5 749 007.

    Нагадаємо, в Україні за добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

    США хвороби вірус коронавірус
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