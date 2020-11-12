Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у понад 11 тис. людей

За минулу добу одужали 6 235 осіб

В Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також відомо, що одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей).

За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Також 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Нагадаємо, ООН повідомила, що 9 млн українців можуть опинитися за межею бідності через карантин.

Як повідомлялося, у світі станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 52 441 392 людини.