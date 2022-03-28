Дама з плакатом проти війни почала в ЄС лобіювати відміну антиросійських санкцій

Це – доглянуте недурне обличчя «хороших росіян», які зробили все, щоб війна почалася, а тепер допомагають Кремлю послабити тиск

Своєю першою появою Овсяннікова потіснила в західних ЗМІ розбомблений пологовий будинок у Маріуполі

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Я надеюсь, все защитники дамы с плакатом, уже осознали? (люди за несогласованный репост получают срок, а тут красная дорожка от Кремля).

Своим первым появлением она потеснила в западных СМИ разбомбленный роддом в Мариуполе.

Сейчас она адресно качает тему отмены санкций.

Выход для Италии по месседжам очень четкий:

мама-инвалид не может получить лекарства (умирает), дочь не может оплатить питание (голодает). сахар пропал (европейцы также сейчас чувствуют ухудшение, подача, чтоб они через свои проблемы больше прониклись).

Это – ухоженное неглупое лицо «хороших россиян», которые сделали все, чтобы война началась, а теперь помогают Кремлю ослабить давление.

Разъясняйте это западным партнерам.

Разъясняйте нашим диаспорам, особенно – в уязвимых для российского влияния странах.

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