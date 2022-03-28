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    Думки вголос

    Дама з плакатом проти війни почала в ЄС лобіювати відміну антиросійських санкцій

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
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    Це &ndash; доглянуте недурне обличчя &laquo;хороших росіян&raquo;, які зробили все, щоб війна почалася, а тепер допомагають Кремлю послабити тиск - Дама з плакатом проти війни почала в ЄС лобіювати відміну антиросійських санкцій
    Це – доглянуте недурне обличчя «хороших росіян», які зробили все, щоб війна почалася, а тепер допомагають Кремлю послабити тиск

    Своєю першою появою Овсяннікова потіснила в західних ЗМІ розбомблений пологовий будинок у Маріуполі

    Мовою оригіналу

    Я надеюсь, все защитники дамы с плакатом, уже осознали? (люди за несогласованный репост получают срок, а тут красная дорожка от Кремля).

    Своим первым появлением она потеснила в западных СМИ разбомбленный роддом в Мариуполе.

    Сейчас она адресно качает тему отмены санкций.

    Выход для Италии по месседжам очень четкий:

    1. мама-инвалид не может получить лекарства (умирает),
    2. дочь не может оплатить питание (голодает).
    3. сахар пропал (европейцы также сейчас чувствуют ухудшение, подача, чтоб они через свои проблемы больше прониклись).

    Это – ухоженное неглупое лицо «хороших россиян», которые сделали все, чтобы война началась, а теперь помогают Кремлю ослабить давление.

    Разъясняйте это западным партнерам.

    Разъясняйте нашим диаспорам, особенно – в уязвимых для российского влияния странах.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗМІ пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Дама з плакатом проти війни почала в ЄС лобіювати відміну антиросійських санкцій