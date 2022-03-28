Дама з плакатом проти війни почала в ЄС лобіювати відміну антиросійських санкцій
Своєю першою появою Овсяннікова потіснила в західних ЗМІ розбомблений пологовий будинок у Маріуполі
Мовою оригіналу
Я надеюсь, все защитники дамы с плакатом, уже осознали? (люди за несогласованный репост получают срок, а тут красная дорожка от Кремля).
Своим первым появлением она потеснила в западных СМИ разбомбленный роддом в Мариуполе.
Сейчас она адресно качает тему отмены санкций.
Выход для Италии по месседжам очень четкий:
- мама-инвалид не может получить лекарства (умирает),
- дочь не может оплатить питание (голодает).
- сахар пропал (европейцы также сейчас чувствуют ухудшение, подача, чтоб они через свои проблемы больше прониклись).
Это – ухоженное неглупое лицо «хороших россиян», которые сделали все, чтобы война началась, а теперь помогают Кремлю ослабить давление.
Разъясняйте это западным партнерам.
Разъясняйте нашим диаспорам, особенно – в уязвимых для российского влияния странах.