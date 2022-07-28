Про хороших росіяни без лапок

Можливо, для когось це буде несподіванкою, для когось – нонсенсом, але хороші росіяни справді існують. Ба більше – можна навіть приблизно, з точністю до десятка, назвати їхню «нотаріально завірену» кількість.

Ідеться не про ліберально-імперських культуртрегерів а ля Дмитрій Биков, які чкурнули до Америки чи Європи і звідти, з безпечної далечини, повчають українців, як їм жити. І не про тих емігрантів чи переселенців із РФ на Захід, які наразі виходять там із «антивоєнними» (біло-синьо-білими) прапорами на маніфестації проти Путіна та війни. Втім, більшість останніх, як на мене, можна назвати «нормальними росіянами» (з усіма плюсами та мінусами специфічної російської норми), а от перші – то такі собі «ліберальні путіністи» (скажімо, згаданий Д.Биков повністю згоден із Путіним в оцінці СРСР як, очевидно, найвизначнішого досягнення людської цивілізації). Я ж пишу про хороших росіян – тих, хто лишився в РФ і своїми діями, знаючи про люті репресії з боку влади за такі дії (від 700 тисяч рублів до 15 років ув’язнення), за повної відсутності організованої політичної опозиції прагне самочинно хоч трішечки загальмувати агресивну імперську машину.

Як відомо, після початку масштабного вторгнення російської армії в Україну влада Росії запровадила статтю 207.3 КК РФ – «Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ». Ця стаття передбачає покарання від штрафу у 700 тисяч рублів до 15 років ув’язнення. У Росії порушено вже близько 170 кримінальних справ за цією статтею. При цьому «явно неправдивою» оголошується, ясна річ, правдива інформація.

Наведу – вслід за публікацією у «Каспаров.Ру» – деякі прізвища «кримінальників» і формулювання їхніх «страшних злочинів» (в т.ч. мовою оригіналу). От, скажімо, Михайло Афанасьєв, редактор Інтернет-видання «Новый фокус» (Хакасія). Замкнений у СІЗО до суду. Опублікував «недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии, о ненадлежащем уровне их материального обеспечения, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом Управления Росгвардии». Олег Бєлоусов, Санкт-Петербург. Теж у СІЗО чекає на суд. У соцмережі «ВКонтакте» опублікував «содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о том, что российская армия воюет против мирных жителей Украины». Володимир Зав’ялов, Смоленськ. Перебуває під домашним арештом і чекає на суд за те, що надрукував і поширював антивоєнні листівки. Владислав Нікітенко, активист, Благовещенск. Також під домашнім арештом. Публікував антивоєнні пости. Марія Пономаренко, журналістка, Санкт-Петербург. Написала пост у Telegram про жертви Маріуполя. В СІЗО. Саша Скочиленко, художниця, Санкт-Петербург. Замінила у продуктових магазинах цінники на листівки з інформацією про обстріл Маріупольського драмтеатру та загибель мирних жителів. У СІЗО. Ричард Роуз, Кіровська область. Опублікував фотографії та відеозаписи з Бучі зі своїми коментарями у «ВКонтакте». Булат Шумеков, Кисельовськ. Звинуватив російських військових у злочинах. Обидва у СІЗО. Є серед «злочинців» і ті, кого поки що не «закрили», є і ті, хто перебуває у федеральному розшуку.

А декілька осіб уже засуджені. Петро Мильников, підприємець із забайкальського селища Олов’яна, Опублікував у своєму чаті у Viber два повідомлення про перебіг російського вторгнення в Україну. Оштрафований на 1 млн рублів. Андрій Самодуров, співробітник МНС, Крим. Його звинувачено у тому, що він, «находясь в форменном обмундировании при исполнении возложенных на него должностных обязанностей инспектора отдела МЧС» під час зібрань жильців у Ялті «распространял ложную информацию о проведении специальной военной операции РФ на территории Украины». Звільнений з роботи, 5 років умовно. Іван Москаленко, Оренбург. Опублікував у соцмережах три відеозаписи про дії Збройних сил РФ. 8 місяців виправних робіт з утриманням 10% заробітної плати. Олексій Горінов, муніципальний депутат, Москва. На депутатському зібранні назвав війну війною. 7 років колонії. Це, схоже, тільки початок…

А ще кримінальні справи порушені проти двох священнослужителів: Дмитра Баєва, який написав у «ВКонтакте», що українські вояки «отправили на тот свет 17 тысяч 500 орков», а «окружение Путина боится сказать ему правду», та Іоанна Курмоярова, який опублікував відео «Кто будет в аду, а кто в раю?», де критикував війну Росії проти України з позиції християнства.

А є ж іще в РФ ті, хто підпалює військкомати, виходить з одиночними пікетами, робить написи на стінах про «Zло» дописує навколо сумнозвісної літери Z ще декілька, щоб вийшло «АZOV» тощо. Все це також кримінал, який суворо карається за іншими статтями. Зрештою, є росіяни, які перейшли на бік України та воюють у складі ЗСУ. Все це – факти. Але…

Але спробуймо ретельніше придивитися до зазначений фактів. Кілька десятків росіян-вояків у складі ЗСУ. Десяток спроб підпалів військкоматів, 170 кримінальних справ проти тих, хто насмілився говорити правду про війну та кілька десятків адміністративних штрафів за те саме… Загалом виходить десь три сотні тих, хто має право зватися хорошими росіянами. Не густо, так? І ще ж треба визначити, скільки з фігурантів кримінальних справ по статті 207.3 вважають себе «русскими» (надто багато серед них осіб із іменами на кшталт Алтан, Іслам, Ільяс тощо, а є ж іще й Альберто-Енріке). А до кого зараховувати «кримінальників» з українськими прізвищами? Проте головне інше. «Найшовсь-таки один козак Із міліона свинопасів», – написав колись Шевченко про ситуацію індивідуального спротиву корумпованій і деспотичній владі. Що ж, у порівнянні з імперськими часами (а йшлося про росіянина Матвєєва, який публічно дав ляпас посадовцю, теж росіянину) стало дещо краще: двоє чи навіть троє «козаків» на мільйон «свинопасів». Таке співвідношення в нинішній Росії – і то, якщо зарахувати до «козаків» представників етнічних меншин. Як на мене, картина сумна, чи не так? А це означає, що «колективний Путін» чисельно беззастережно переважає справді хороших росіян, – з усіма тяжкими наслідками, які звідси випливають.