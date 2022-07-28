Росія під час ракетних ударів в Україні «обминає» китайські об’єкти – ЗМІ

Липень 2022, українські партизани підпалили китайський завод в Маріуполі, який росіяни не обстрілювали під час захоплення міста

Російські ракети не б’ють по китайських об’єктах в Україні через таємну змову Кремля і Пекіна

Росія під час ракетних ударів по території України намагається не зачепити китайські інфраструктурні об'єкти. Це відбувається через непублічні домовленості РФ і Китаю. Китай зі свого боку пообіцяв публічно не приймати жодної сторони у поточній війні. Про це йдеться у матеріалі видання «Наші гроші».

За інформацією ЗМІ, на початку вторгнення Пекіну вдалося домовитися з Москвою про те, щоб продовжувати самостійно керувати своїми інтересами в Україні незалежно від результату війни.

Повідомляється, що Китай нібито вважає, що внаслідок війни Україна стане підконтрольною Росії, тому негласно країна-агресор пообіцяла не бомбардувати китайські інфраструктурні об'єкти на території України.

Наприклад, під час тотального знищення промзони Маріуполя залишився цілісіньким маслоекстракційний завод «Сателіт», обладнаний сепараторами і сховищами для зерна і соняшнику, та портова інфраструктура, потрібна для вивезення олії звідти. Тож українським партизанам довелось палити цей завод, коли Маріуполь був остаточно захоплений окупантами.

Або рашисти не жаліють «калібрів» для ударів по прифронтовому Миколаєву і вже знищили другий за розмірами зерновий термінал в Україні – «Ніка-тера», який належить колишньому агенту Кремля по газовій корупції Дмитру Фірташу. А от сусідній логістичний комплекс «Дунайської судоходно-стивідорної компанії» у Миколаївському морському торгівельному порту залишився неушкодженим (портові споруди, зерносушарки і елеватор).

Внизу знищений рашистами порт «Ніка-тера». Вище – необстріляний порт з китайськими інвесторами фото: nashigroshi.org

Недоторканні об’єкти в Маріуполі і Миколаєві поєднує спільний власник – китайська корпорація COFCO.

«Угода з росіянами, укладена за посередництвом юристки Оксани Карел, представниці ініціативи «Пояс і шлях» (Belt and Road Initiative, BRI), гарантує, що китайська інфраструктура не буде знищена під час бойових дій і вже заплановані інвестиції будуть збережені», – повідомляють ЗМІ.

У свою чергу влада Китаю пообіцяла публічно не приймати жодної сторони у війні. Більше того, у ЗМІ та внутрішніх документах державних та приватних компаній Китаю влада нібито заборонила слова «війна» та «вторгнення», що стосуються України. Єдиний термін, який можна використати, це «напруженість».

Нагадаємо, генеральний директор компанії «Метінвест» Юрій Риженков заявив, що росіяни вкрали з захопленого Маріуполя сталі на 600 млн доларів.

Компанії «Метінвест» належать зруйновані окупантами завод «Азовсталь» та Маріупольський комбінат імені Ілліча, на які припадало 40% всього металургійного виробництва України.