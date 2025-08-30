Трамп, схоже, хоче бути османським падишахом

Трамп удався до порівняння цієї війни з бійкою дітлахів

Дональд Трамп в інтерв’ю Daily Caller заявив, що дуже хоче, щоб війна в Україні закінчилася, але не виходить. Він думав, що зустріч на Алясці допоможе її припинити, але ні. Війна триватиме ще скількись часу, але Путін із Зеленським мають зустрітися, питання у тому, коли саме. А далі Трамп удався до порівняння цієї війни з бійкою дітлахів, яке вже використовував не раз: «У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися».

Коментувати це порівняння під оглядом християнської, ба, навіть атеїстичної моралі не стану. Певен, це зроблять і без мене. Я ж наразі хочу покаятися, бо пару місяців тому писав, що Трамп прагне опустити світ десь так у середину XVIII століття, у добу абсолютних монархій. Я помилився. Не у середину XVIII-го, а у першу половину XVII століття, у часи ще до Вестфальського миру, тобто ще до 1648 року. Саме Вестфальський мир зафіксував ту істину, що геополітичними суб’єктами є не лише монархи, а й нації, не тільки чиїсь феодальні володіння, а й національні держави.

Мабуть, не випадково тоді ж за свободу та рівноправ’я піднялася українська козацька нація під проводом Богдана Хмельницького, і не випадково невдовзі, на початку 1649 року, в Англії відрубали голову королю Карлу І, який не хотів визнавати суверенність англійської нації. Трамп же розглядає геополітичний простір як Європи, так і всього світу як арену зіткнення самовладних персон, що діють виключно у відповідності до своїх бажань, нерідко дуже нерозумно з позиції такого величного монарха, яким себе бачить президент США.

Він, схоже, претендує на роль діяча на кшталт османського падишаха Ібрагіма I чи Мехмеда IV (хоча, звісно, ніколи не чув про таких правителів, але логіка безконтрольної влади диктує свої правила). А от про Карла І, можливо, Трамп колись у дитинстві чув, але давно вже забув, чим для того закінчилися його самовладні забаганки…

Одне слово, сумна картина. Для світу, в якому більшає претендентів на роль безконтрольних володарів. І для самої трампівської метрополії – адже в першій половині XVII століття жодних Сполучених Штатів в Америці не існувало й існувати не могло. А от Держава Війська Запорозького якраз тоді постала – і якби еліти деяких європейських держав (не стану їх називати, це речі загальновідомі) визнали українців рівними собі, то і їхні власні держави не завалилися б, чи не так?