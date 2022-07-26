Трибунал над Путіним: разом з українцями свідчитимуть сирійці

У Сирії, з початку війни у 2011 році, було вбито понад 350 тис. мирних жителів

Розслідуючи звірства армії РФ, Україна може не обмежуватися своїми кордонами

Під час поїздки в Україну у червні генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про створення нової групи з розслідування військових злочинів, яка допомагатиме українським чиновникам виявляти та затримувати російських військових злочинців.

«Ми будемо використовувати всі доступні можливості, аби переконатися, що відповідальні за ці звірства будуть притягнуті до відповідальності», – сказав Гарленд.

Це позитивна ініціатива, але у своїй спробі притягнути російських військових злочинців до відповідальності Міністерство юстиції України не повинно обмежувати свої зусилля кордонами своєї держави. У моїй рідній Сирії втручання російського президента Володимира Путіна, спрямоване на підтримку диктатора-вбивці Башара аль-Асада, дало можливість режиму катувати та вбивати десятки тисяч політичних в’язнів. Притягнення цих мучителів і катів до відповідальності є не просто морально правильним. Це також невід’ємна частина боротьби проти ігнорування Путіним міжнародного права.

За даними ООН, у Сирії з початку війни у 2011 році, були вбиті понад 350 тис. мирних жителів, у той час як приблизно 6,8 млн біженців покинули країну, і ще 6,7 млн осіб отримали статус внутрішньо переміщених.

Але жертви та біженці – лише одна частина історії. Щодня режим Асада чинить злочини проти мирного населення, особливо у в'язницях Сирії. Згідно зі звітами Amnesty International, у в’язниці Сайдная, яку часто називають «бійнею», щотижня серед ночі забирають із камер щонайменше 50 в’язнів, жорстоко б’ють у темному підвалі, після чого вішають. Катування та навмисне позбавлення їжі, води та медичної допомоги є звичним явищем у цьому пеклі.

Один колишній ув'язнений, Омар Алшогре, розповів, що йому виривали нігті у сирійській в'язниці, коли йому було всього 15 років. Зрештою його звільнили, але у віці 17 років знову заарештували разом із трьома двоюрідними братами. У в'язниці всіх чотирьох підвішували до стелі, били електричним струмом і змушували бити одне одного. Двоє двоюрідних братів Алшогре зрештою померли. Третього Омар вважає мертвим, але напевно не знає.

Все, що зробили більшість ув’язнених – це вимагали від свого уряду демократії або виявляли симпатію до сирійської опозиції. Багатьох у Сирії викрадають з домівок ні за що, взагалі без причини. Сім'ї ув'язнених не мають можливості спілкуватися зі своїми близькими і навіть дізнатися, живі вони чи мертві.

Така жорстокість є повсякденним явищем в асадівській Сирії. Понад 130 тис. людей стали жертвами свавільних арештів і «насильницьких зникнень». Сирійські біженці часто зазнають переслідувань з боку режиму Асада, і багато хто перебуває під постійною загрозою бути відправленими назад, у Сирію, із суто бюрократичних причин.

На жаль, американські офіційні особи здебільшого мовчали про злочини Асада. Сполучені Штати, принаймні, повинні запропонувати ООН резолюцію з вимогою до Асада відкрити свої в’язниці для гуманітарних організацій, таких, як Міжнародний комітет Червоного Хреста. Також важливо, щоби союзники США на Близькому Сході не нормалізували відносини з Сирією, поки режим Асада продовжує свої злочини проти людства.

Крім того, офіційні особи США повинні домагатися повного виконання Акту Цезаря – закону, спрямованого на захист цивільних осіб у Сирії, який передбачає покарання для всіх, хто фінансово допомагає режиму Асада.

Закон Цезаря, він же Акт Цезаря – документ про захист цивільного населення Сирії, підписаний президентом США Дональдом Трампом 20 грудня 2019 року. Цей документ дає вашингтонській адміністрації право вводити обмежувальні заходи відносно організацій і осіб, що надають пряму і непряму допомогу уряду Сирії, а також різним збройним формуванням, які діють на території країни, і, за версією США, підтримуються владами Сирії, Росії та Ірану.

Необхідно також докласти спільних зусиль, щоби допомогти обійти сирійську паспортну бюрократію. Режим Асада отримує мільйони доларів доходу, вимагаючи від сирійців, включно з біженцями в інших країнах, подання заявки та поновлення документів. Людей навіть заарештовують і викрадають у консульствах і посольствах Сирії у сусідніх країнах, коли вони йдуть поновлювати свої паспорти.

Щоби захистити цих осіб, Сполучені Штати повинні заохочувати ООН видавати сирійським шукачам притулку «блакитні паспорти» – як правило, такі документи мають члени міжнародних організацій, таких як, скажімо, Світовий банк.

Сполучені Штати також повинні закликати сусідні з Сирією країни та інших союзників визнати паспорти, видані або оновлені Національною коаліцією сирійських революційних і опозиційних сил, яка була визнана урядом США законним представником сирійського народу ще у 2012 році.

Національна коаліція сирійських революційних та опозиційних сил, скорочено НКСРОС – організація, утворена під час Громадянської війни у Сирії. Метою НКСРОС є повалення режиму президента Башара аль Асада. Коаліція взаємодіє із Вільною Сирійською Армією та є частиною Сирійської опозиції. Штаб-квартира організації знаходиться у місті Доха, столиці Катару. Організацію вже визнали кілька арабських держав.

Силова відповідь Америки на звірства Путіна в Україні заслуговує похвали. Але військові злочини Асада, яким часто сприяв і на які його підбурював Путін, є буднями у Сирії вже більше десяти років. Настав час Сполученим Штатам припинити ігнорувати жорстокість Асада та заступитися за мільйони сирійців, які продовжують страждати від рук диктатора-вбивці.

Тарік Ктелен доктор медичних наук

Джерело: Newsweek

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»