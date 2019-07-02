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    Думки вголос

    Нова прогресивна команда Зеленського є наскрізь ватною

    • Сергій Висоцький

      Народний депутат

    • Розсилка
    Андрій Богдан - Нова прогресивна команда Зеленського є наскрізь ватною
    Андрій Богдан

    З підсвідомості лізе огидна малоросійщина та галактичне невігластво

    Ще один маленький штрих. Як Богдан в своєму інтервью говорить про «компроміси» із Донбасом? «Так что, давайте тогда еще 15 тысяч человек угробим?». 

    Розумієте про що я? Людина, яка не сповідує російську версію подій ніколи в житті так не скаже. Бо всім нам зрозуміло - напад на Україну та загибель українців - відповідальність Росії та Путіна. 

    Коли людина говорить про «угробим» - вона фактично має на увазі те, що Україна угробила людей. Що відповідальність за війну - на нашій державі. Так міг би сказати Медведчук. Але чуємо це від прогресивної нової команди. 

    Із цього можна зробити простий та логічний висновок - нова прогресивна команда наскрізь ватна. І хоча може вона декларує щось інше, з підсвідомості лізе саме це. Огидна малоросійшина та галактичне невігластво.

    Джерело: блог Сергія Висоцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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