Нова прогресивна команда Зеленського є наскрізь ватною

Андрій Богдан

З підсвідомості лізе огидна малоросійщина та галактичне невігластво

Ще один маленький штрих. Як Богдан в своєму інтервью говорить про «компроміси» із Донбасом? «Так что, давайте тогда еще 15 тысяч человек угробим?».

Розумієте про що я? Людина, яка не сповідує російську версію подій ніколи в житті так не скаже. Бо всім нам зрозуміло - напад на Україну та загибель українців - відповідальність Росії та Путіна.

Коли людина говорить про «угробим» - вона фактично має на увазі те, що Україна угробила людей. Що відповідальність за війну - на нашій державі. Так міг би сказати Медведчук. Але чуємо це від прогресивної нової команди.

Із цього можна зробити простий та логічний висновок - нова прогресивна команда наскрізь ватна. І хоча може вона декларує щось інше, з підсвідомості лізе саме це. Огидна малоросійшина та галактичне невігластво.

Джерело: блог Сергія Висоцького

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