Сергій Висоцький Народний депутат 8 скликання

Удари по Венесуелі. Мінусів нема

США провели великомасштабну операцію проти Венесуели
фото: скриншот з відео

США захопили Мадуро разом із дружиною

Чи є режим Мадуро головним союзником Росії та Китаю у Південній Америці? Так!

Чи є Венесуела основною транзитною зоною для перевалки китайського фентанілу до США? Так!

Чи є режим Мадуро основним постачальником кокаїну для російської глобальної мережі розповсюдження цього наркотику, яку з 90-х курує Патрушев і Ко? Так!

Чи допомагає режим Мадуро отримувати нафтові прибутки Росії через систему тіньового «обміну барелями» та маніпулюванням світовим ринком? Так!

Чи є Венесуела транзитним хабом для відмивання російських грошей через Стамбул та Дубай? Так!

Чи є демонстрація сили та рішучості США щодо цього режиму, після обіцянок Китаю та Росії захистити Мадуро, корисним для стримування наших ворогів? Так!

Мінусів не бачу!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Венесуела Дональд Трамп США

Удари по Венесуелі. Мінусів нема
