Удари по Венесуелі. Мінусів нема

США захопили Мадуро разом із дружиною

Чи є режим Мадуро головним союзником Росії та Китаю у Південній Америці? Так!

Чи є Венесуела основною транзитною зоною для перевалки китайського фентанілу до США? Так!

Чи є режим Мадуро основним постачальником кокаїну для російської глобальної мережі розповсюдження цього наркотику, яку з 90-х курує Патрушев і Ко? Так!

Чи допомагає режим Мадуро отримувати нафтові прибутки Росії через систему тіньового «обміну барелями» та маніпулюванням світовим ринком? Так!

Чи є Венесуела транзитним хабом для відмивання російських грошей через Стамбул та Дубай? Так!

Чи є демонстрація сили та рішучості США щодо цього режиму, після обіцянок Китаю та Росії захистити Мадуро, корисним для стримування наших ворогів? Так!

Мінусів не бачу!