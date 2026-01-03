Удари по Венесуелі. Мінусів нема
США захопили Мадуро разом із дружиною
Чи є режим Мадуро головним союзником Росії та Китаю у Південній Америці? Так!
Чи є Венесуела основною транзитною зоною для перевалки китайського фентанілу до США? Так!
Чи є режим Мадуро основним постачальником кокаїну для російської глобальної мережі розповсюдження цього наркотику, яку з 90-х курує Патрушев і Ко? Так!
Чи допомагає режим Мадуро отримувати нафтові прибутки Росії через систему тіньового «обміну барелями» та маніпулюванням світовим ринком? Так!
Чи є Венесуела транзитним хабом для відмивання російських грошей через Стамбул та Дубай? Так!
Чи є демонстрація сили та рішучості США щодо цього режиму, після обіцянок Китаю та Росії захистити Мадуро, корисним для стримування наших ворогів? Так!
Мінусів не бачу!
Читайте також:
Коментарі — 0