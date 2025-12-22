Головна Думки вголос Сергій Висоцький
Суперечки про Булгакова вже не мають значення. І ось чому

glavcom.ua
фото згенероване ШІ: glavcom.ua

Щодо Булгакова та інших залишків російсько-імперської культури

Днями побував на концерті неймовірної бандуристки Марини Круть. Марина – унікальний феномен нашої культури. Я впевнений, за історичними наслідками для відбудови українського світу постать Марини буде рівнозначна постаті Івасюка.

Коли ти стикаєшся з таким музичним досвідом, досвідом який черпає свій вогонь з глибини української народної та естрадної традиції – ти на власні очі бачиш тяглість та наступність великої української культури.

Від народного коріння, Розстріляного Відродження, закатованих КДБ шістдесятників до сьогодення – коли міцним дубом, синтезуючи минулий досвід, проростає нова українська культура з кривавих джерел Великої Війни. На тлі цього нового Воєнного Відродження дискусії щодо памʼятників Булгакову чи інших постімперських культурних маркерів виглядає просто смішно.

Треба сказати чесно. Захист російської культурної ідентичності в Україні йде або від банальної ліні та нездатності до естетичного розвитку, або від принципового небажання бути українцем в Україні.

Але повний «Палац Україна», який співає разом з Мариною пісню Івасюка, плаче над піснями, присвяченими її загиблим друзям, сміється завдяки щирості та відкритості виконавиці – це вирок російському. Це ознака того, що російське нарешті сходить на маргінес.

Тому моя порада таким «захисникам» досить проста: спробуйте хоча б з поваги до країни, яка воює за своє право залишатися Україною, зняти шори радянської шкільної програми та присвятити якийсь час дослідженню не чужого, а свого. Впевнений, що зробивши ці зусилля, ви дізнаєтесь багато чого не тільки про країну у якій ви живете, але й про себе!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна культура росія війна

Сергій Висоцький

Суперечки про Булгакова вже не мають значення. І ось чому
Суперечки про Булгакова вже не мають значення. І ось чому
Вбивство Парубія: чорна пляма для спецслужб
Вбивство Парубія: чорна пляма для спецслужб
Як зрозуміти політику Вашингтона? Декілька аксіом
Як зрозуміти політику Вашингтона? Декілька аксіом
Собаче весілля на руїнах Агенції оборонних закупівель
Собаче весілля на руїнах Агенції оборонних закупівель
«Українське прокляття» для США. СБУ повинна провести внутрішне розслідування
«Українське прокляття» для США. СБУ повинна провести внутрішне розслідування
Дипломатія емоцій не працює. Потрібно починати дипломатію справ
Дипломатія емоцій не працює. Потрібно починати дипломатію справ

