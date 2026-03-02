Головна Думки вголос Сергій Висоцький
Режим аятол пішов ва-банк

glavcom.ua
Падіння аятол буде значним ударом по впливах Китаю та Росії на світову безпеку
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Фактор нестабільності всередині Ірану

Атака на майже усі країни Перської затоки – це насамперед атака проти грошей сімʼї Трампа та бойові дії заради скачка цін на нафту, який може суттєво повпливати на передвиборчий процес у США.

Країни Перської затоки є основними фінансовими інвесторами компанії зятя Трампа Джареда Кушнера. Загалом Кушнер оперує інвестиційним капіталом у 4,8 мільярда доларів, 3,5 мільярдами з яких є інвестиціями з боку Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару.

Щодо цін на нафту: ціна на бензин у США завжди є значним політичним фактором Американської політики. Американська економіка заточена на автомобільну логістику, і підвищення цін на бензин завжди болісно сприймається у США.

Так, стримуючим фактором для підняття цін на нафту є позиція ОПЕК, країни якої вже заявили про підвищення видобутку. Окрім того, бачимо втручання Китаю, який тисне на Іран щодо недопущення повного блокування Ормузької протоки. Так як дешеві енергоносії є важливим фактором підтримки економіки Китаю.

З фактором грошей складніше. Фактично розрахунок Ірану полягає в тому, що продовження ударів по регіону повинно змусити країни Затоки до тиску на Трампа задля припинення операції та повернення США за стіл перемовин з Іраном до повного знищення військового потенціалу цієї країни.

Наскільки цей розрахунок правильний ми не знаємо, так як в нас немає повного розуміння того, на чиєму боці працює математика війни. Не треба забувати, що режим аятол готувався до війни останні чотири десятиліття. Іран – величезна країна. І ми наразі не маємо даних про те, якими запасами ракет та дронів, а головне – пускових систем, оперує Іран. Враховуючи повне панування американської та ізраїльської авіації можемо припустити, що кількість ця зменшується кожної години.

З іншого боку є фактор ППО – чи вистачить ракет, пускових та авіаційних платформ для ефективного відбиття атак протягом ще двох днів, тижня, декількох тижнів, тощо.

Присутній також фактор нестабільності всередині Ірану – ми просто не знаємо, як союзники працюють з різними групами впливу, розштовхуючи армію та КВІР, тощо. Через це робити прогнози з нашого боку важко.

Єдине що можна сказати з впевненістю – що затяжна війна у Перській затоці невигідна Україні. Будемо сподіватися, що США та Ізраїль володіють повною математикою та ситуацією всередині іранських еліт, щоби домогтись подання режиму. Падіння аятол буде значним ударом по впливах Китаю та Росії на світову безпеку. До того ж, народ Ірану, як і кожний народ, заслуговує на свободу!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
