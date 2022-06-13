Брехуни забрехалися або передоз пропагандою

Більшість росіян не мають чіткого розуміння, що вони хочуть отримати від війни

Масова брехня Росії призвела до того, що її слово у світі має нульову вагу.

Коли Лавров заявляє, що Росія дозволить безперешкодний експорт українського зерна і не атакуватиму портів, які розмінують гавані, всі пригадують як Путін обіцяв, що в жодному разі не нападе на Україну.

Довівши брехню до абсурду Росія нівелювала майже до нуля усі багаторічні зусилля по проведенні масованих інформаційно-пропагандивних кампаній серед мешканців країн, де свобода слова передбачала можливість наявності іншої думки.

Тепер всі розуміють, що не має іншої думки Росії, – є лиш зухвала брехня

Але передоз брехні і пропаганди несподівано вдарив і по ставленню до влади та її офіційних наративів всередині Росії.

Масові фокус-групи проведені по всій території рашки і серед усіх соціальних та вікових груп свідчать, що росіяни так і не зрозуміли, які ж цілі ставить влада в ході так званної спеціальної військової операції, яка в очах росіян невиправдано затягнулася.

Навіть у тих, хто вірить, що ціллю є денацифікація і демілітаризація, не має розуміння, що саме вкладають в ці терміни.

Коли ця частина опитаних каже, що ключова ціль – забезпечити безпеку Росії, її в ступор ставить інфа про бездіяльність Росії на очевидне розширення НАТО на Північному Заході (Швеція та Фінляндія), де гіпотетичний підліт ракет до стратегічних центрів Росії в рази ближчий.

Тому росіяни слабо вірять, що СВО це захист від гібридної агресії США та їх союзників

Росіяни впевнені, що СВО – це спосіб загнати Україну в стійло російського зовнішньополітичного впливу, спроба поставити лояльний колоборантський уряд, а у випадку невдачі анексія територій.

Однак більшість респондентів розуміє, що так званна СВО – це лиш задоволення геополітичних амбіцій престарілого Путіна з метою хоча б часткового відновлення СРСР.

А ще в Україні є плодючі землі, які варто відібрати. А СВО результат лобізму зброярського лобі.

Нарешті, третя група взагалі не може визначити цілі СВО, тому що «офіційні особи» постійно їх змінюють.

А для себе ці респонденти не можуть зрозуміти справжніх цілей.

Відсутність розуміння цілей приводить до розривів та конфліктів суспільної думки від того, що СВО треба «вести до кінця» (до повної чи часткової капітуляції), до тих, хто вважає що операцію варто якнайшвидше закінчувати і бажано переговорами.

Остання думка починає набирати популярності в провінції, де кількість загиблих в СВО особливо велика і її неможливо приховати

Масоване бомбардування суспільної свідомості росіян (навіть без доступу альтернативної думки) дала неочікуваний результат – сформоване фрагментарне несистемне конфліктне розуміння цілей СВО.

А це в свою чергу привело до небаченого для Росії падіння довіри до всіх джерел інформації, передусім державних.

Усі опитані учасники масованої хвилі фокус-груп відповіли, що не довіряють чи не повністю довіряють інформації, яку отримують зі ЗМІ про хід СВО.

Росіяни, які раніше як вівці сліпо довіряли ЗМІ та владному офіціозу, почали активно перепровіряти інформацію та більше довіряти інформації отриманій особисто, наприклад в учасників війни в Україні чи їхніх родичів.

Виявилося, що пропагандивна лапша істотно відрізняється від реальної картинки отриманої з перших вуст

Це не робить росіян меншими імперцями, але породжує смуту, конфлікт в цілях і очікуваннях.

Поки російська влада намагається осідлати обидва тренди: яструбів-імперців на кшалт ТікТок Дона чи нашвидкоруч перефарбованого з лібералів витягнутого з нафталіну Дмітрія Мєдвєдєва та нішу миротворців з карикатурним Лавровим, Пєсковим та Мєдінскім на чолі.

Але конфлікт сприйняття може породити реальний суспільний конфлікт.

Над чим варто працювати…

Сам вогонь не розгориться…

Зараз фактом є те, що росіяни знаходяться в стані шокового глибокого інформаційно-пропагандивного передозу.

Терапія реальністю болючих воєнних поразок єдині ліки від цієї хвороби…

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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