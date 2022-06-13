Чубаров поділився неочікуваним висновком про Кримську платформу

Зараз необхідно усі сили та ресурси зосередити на перемозі у війні і відновлення територіальної цілісності

Рік тому у Кримській платформі взяли участь 46 іноземних делегацій

Форум Кримська платформа де-факто став своєрідним оглядом готовності членів ЄС та НАТО мобілізуватися для допомоги Україні у відповідь на агресію Росії. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У серпні 2021 року у Кримській платформі взяли участь 46 іноземних делегацій. Її проведення стало дуже успішним дійством для створення переговорного майданчика для координації дій України та міжнародних партнерів із деокупації Криму та захисту прав українських громадян на півострові. Але після 24 лютого я часто ловлю себе на думці, що Кримська платформа де-факто стала своєрідним оглядом готовності членів ЄС та НАТО мобілізуватися у разі різкого загострення ситуації», – сказав політик.

Водночас Чубаров зауважив, що обговорюючи шляхи деокупації Криму у серпні 2021 року, навряд чи багато учасників Кримської платформи могли припустити, що через пів року Москва розпочне широкомасштабне військове вторгнення і поставить увесь світ на межу Третьої світової війни.

«Зараз необхідно усі сили та ресурси зосередити на перемозі у війні і відновлення територіальної цілісності. Це і буде виконанням усіх цілей і завдань Кримської платформи», – наголосив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, попри шалений опір Росії, 23 серпня 2021 року у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополя».

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив думку, що успішність Кримської платформи підштовхнула окупаційну владу Криму до більш жорстких репресій проти кримських татар.

Рефат Чубаров також розповів «Главкому», що Росія у окупованому Криму посилила пропаганду та репресії, аби контролювати спротив жителів окупованого півострова війні. За його словами, вже понад 50 протоколів складено у Криму за антивоєнні акції.