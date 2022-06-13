Переможець канадської лотереї передасть частину виграшу на відбудову України

Переможець щорічного джекпоту Lotto Max Марсель Люсьє пообіцяв віддати частину виграшу на відбудову України, повідомляє CTV News.

Марсель Люсьє заявив, що він планує використати частину джекпоту в $70 млн., щоб допомогти відбудувати Україну та фінансувати проєкт для допомоги людям з аутизмом.

Інженер, який вийшов на пенсію у 2002 році, живе в Броссарі на південному березі Монреаля, на ранок після жеребкування пішов перевірити цифри, оскільки були трудщі з роботою вебсайту лотереї. Тепер він щасливий, що може відправитися в круїз зі своєю дружиною, який йому довелося кілька разів скасовувати через пандемію Covid-19.

Lotto Max – це канадська лотерейна гра, координована Interprovincial Lottery Corporation, як одна з трьох національних лотерейних ігор країни. У розіграші 18 червня передбачено 70 призів MaxMillions на загальну суму $140 млн основного призового фонду.

Нагадаємо, польська допомога Україні сягнула $4 млрд.

Тим часом Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет.