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    Соціум

    Переможець канадської лотереї передасть частину виграшу на відбудову України

    Lotto Max &ndash; одна з національних канадських лотерейних ігор&nbsp;&nbsp; - Переможець канадської лотереї передасть частину виграшу на відбудову України
    Lotto Max – одна з національних канадських лотерейних ігор  
    фото: CTV news

    Сума виграшу становить $70 млн.

    Переможець щорічного джекпоту Lotto Max Марсель Люсьє пообіцяв віддати частину виграшу на відбудову України, повідомляє CTV News.

    Марсель Люсьє заявив, що він планує використати частину джекпоту в $70 млн., щоб допомогти відбудувати Україну та фінансувати проєкт для допомоги людям з аутизмом.

    Інженер, який вийшов на пенсію у 2002 році, живе в Броссарі на південному березі Монреаля, на ранок після жеребкування пішов перевірити цифри, оскільки були трудщі з роботою вебсайту лотереї. Тепер він щасливий, що може відправитися в круїз зі своєю дружиною, який йому довелося кілька разів скасовувати через пандемію Covid-19.

    Lotto Max – це канадська лотерейна гра, координована Interprovincial Lottery Corporation, як одна з трьох національних лотерейних ігор країни. У розіграші 18 червня передбачено 70 призів MaxMillions на загальну суму $140 млн основного призового фонду.

    Нагадаємо, польська допомога Україні сягнула $4 млрд.

    Тим часом Гетманцев розповів, скільки недоотримує український бюджет.

    Теги: росія окупанти бюджет війна Україна лотерея окупація #stoprussia
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    Переможець канадської лотереї передасть частину виграшу на відбудову України