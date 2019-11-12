Земля - це спадок, який ми отримали від наших батьків

Хто він такий, нинішній посідач головної посади в державі, який спокійно віддає відвойовану землю на Сході, і здає безціну землю в Україні?

Тисячі людей прийшли до Верховної Ради щоб сказати «Ні - продажу української землі»

Бо земля - це спадок, який ми отримали від наших батьків. Спадок, який вони оброблювали своїми мозолястими руками, а при потребі перековуючи рала на мечі, окроплювали землю своєю і чужою кров’ю.

Спадок, який ми дбайливо маємо передати своїм нащадкам, щоб вони не опинилися безхатченками на нашій планеті, і не вмирали з голоду, на найродючіші на світі землі.

Хто він такий, нинішній посідач головної посади в державі, який так спокійно віддає відвойовану землю на Сході, і здає безціну землю в Україні? Таке може робити лише «чужа людина», підкидьок, байстрюк, якому байдужа ця земля, чужа українська нація, не відома її історія. Бо якби знав її, то не чіпав би нашу землю...

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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