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    Як виглядав мітинг за продаж землі. Фото і відео з-під парламенту

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    Прихильники продажу землі не відстають від своїх опонентів і також вирішили сьогодні вийти під Раду - Як виглядав мітинг за продаж землі. Фото і відео з-під парламенту
    Прихильники продажу землі не відстають від своїх опонентів і також вирішили сьогодні вийти під Раду

    «Ми хочемо мати своє право на продаж землі»

    Сьогодні, 12 листопада, під Верховною Радою проходять мітинги прихильників та противників продажу землі. Як передає кореспондент «Главкома», перед парламентом зібралося біля півтисячі людей.

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    Як виглядав мітинг за продаж землі. Фото і відео з-під парламенту
    Як виглядав мітинг за продаж землі. Фото і відео з-під парламенту
    Як виглядав мітинг за продаж землі. Фото і відео з-під парламенту

    Зокрема, прихильники продажу землі, яких зібралося відчутно менше, ніж їхніх опонентів, підтримують початок земельної реформи та створення прозорого ринку сільськогосподарських земель.

    Як повідомлялось, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.

    Напередодні українців 12 листопада кликали під Раду на акцію проти продажу землі.

    Нагадаємо, що 11 листопада прем'єр-міністр України Гончарук назвав чотири законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.

    Також учора, 11 листопада, на акції протесту проти впровадження земельної реформи виходили аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів.

    Верховна Рада аграрії мораторій на продаж землі
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