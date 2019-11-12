На ключові проблеми розвитку України влада реагує тільки під тиском акцій протесту

Аграрії на знак протесту перекрили дороги у 13 областях

Невже, щоб почати приймати структурні рішення треба чекати поки соціологи принесуть від суспільства нові зведення?

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На ключевые проблемы развития страны власти системно реагируют только под давлением массовых акций протеста и падения рейтинга.

Перекрыли дороги кое-где в областях - и сразу объявлен референдум. Проблема сдачи нашей земли и наших людей оккупантам на Донбассе и в Крыму не менее актуальна, чем продажа земли иностранцам в остальной Украине.

Надеюсь, чтобы вынести этот вопрос на национальную повестку, новых акций проводить будет не нужно. Или нужно? Неужели чтобы начать принимать структурные решения надо ждать пока социологи принесут от общества новые сводки?

ДБР вчера через суд официально добилась решения о предоставлении им секретного стратегического замысла применения ВСУ - это ещё с какой стати? Кто такое публично вообще принимает открытым решением суда? Как обьяснить так, чтобы эта вопиющая некомпетентность стала доступной там, наверху?

Объясняю на понятном языке - рейтинг доверия к армии и волонтерам выше, чем рейтинг президента, куда лезете, чудаки, как это понимать? Видимо, система управления силовыми структурами отсутствует, иначе такой бардак на высшем уровне трудно обьяснить цензурными словами.

Ключевой проблемой развития государства является сейчас не игра в идеологию и другие модные слова, а справедливое правосудие, которого люди не видят, и которое рано или поздно обернётся против тех, кто помахивает сейчас законом как нунчаками.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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