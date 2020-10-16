Генерал Хомчак подарував коханій Чернігівську область

Фото: korrespondent.net

Раніше було кумівство, а тепер сімейні підряди

Вітаю Anna Kovalenko і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака із одруженням!

Я, нарешті, все зрозумів.

Коли друг Руслана Хомчака, начальник медичних сил ЗСУ Ігор Хоменко, вперше за всю історію українських миротворчих місій відправив у Конго не вакцинованих військових, а я висвітлив публічно цей факт, першою хто мені зателефонувала, була заступниця голови ОП Ганна Коваленко. Перериваючи моє інтерв‘ю журналістам, вона кричала у слухавку, переконувала що вакцинація не потрібна і що Хоменко вчинив правильно.

Тоді я подумав що це просто некомпетентність.

І так само кричав у слухавку.

Коли протягом двох місяців протокольних нарад фахових інфекціоністів та військових нам вдалося довести що це серйозне порушення, що вакцинувати необхідно, а декілька мільйонів наших з вами податків відправили у Конго для термінового проведення щеплень, Ганна Коваленко відмовчалася.

Тоді я подумав що це просто зайнятість.

Коли Ігор Хоменко доповів тодішньому Міністру Оборони що вакцинував миротворців у Конго, а насправді зробив це лише через два місяці після доповіді, вже перед самим відльотом їх додому, і результат від цього був вже нульовий, гроші викинуті на вітер...

Ганна Коваленко, мабуть посміхалася.

Бо на той момент Хоменко вже перейшов у безпосереднє підпорядкування свого друга, головнокомандуючого Хомчака, і їм всім було глибоко фіолетово що там хоче міністр Загороднюк.

Тоді я подумав що це неподобство.

Коли після візиту Ганни Коваленко до Міністра Оборони із висновку комісії (яка по дорученню ОП здійснювала внутрішнє розслідування по цьому факту) щезла вина Хоменка і все «намалювали» так, ніби цей факап виник якось «сам по собі»...

Я подумав що це прикрий збіг.

Коли на моє запитання до Офіс Президента України стосовно результатів розслідування по темі вакцин мені відповіли що висновки засекречені (ДСК), але на словах роз‘яснили що Ігору Хоменку Міністром винесене аж дисциплінарне стягнення у вигляді «нагадати про службові обов‘язки». Я посміхнувся і поправив, що їх обманули, бо це навіть не дисциплінарне стягнення.

Тоді я подумав що сталося банальне рішалово.

Коли СБУ, ДБР і прокуратура взяли на хабарі заступника Ігоря Хоменка, який за версією правоохоронців отримав корупційний відкат у мільйон гривень згідно договорів які підписував сам Хоменко, то Ганна Коваленко... здогадайтеся самі.

Тоді я думав що це тупо рішалово.

Коли комісія створена Міністром Оборони Тараном, провівши внутрішнє розслідування дійшла до висновків у яких друг Хомчака, Ігор Хоменко фігурував у якості винуватця, а громадськість дізналася про висновки із преси, Ганна Коваленко... здогадайтеся самі.

Тоді я подумав що це просто бєспрєдєл.

Проте коли Президент назначив Ганну Коваленко губернатором Чернігівщини зі словами що важливо «щоб керівник області була порядною і чесною, і він вважає що вона саме така», я... нарешті прозрів.

І зрозумів як я помилявся у Ганні Коваленко!

По перше, це не її чоловік Руслан Хомчак «подарував» їй Чернігівську область на весілля, як кажуть злі язики!

Насправді, це британська розвідка МІ6 поставила свого суперагента, магістра театрального ремесла Ганну керувати прикордонною областю щоб вберегти всіх нас, нерозумних, від атак супостата із півночі.

По друге, все що ставалося раніше, це ж зовсім не рішалово було!

Це було КОХАННЯ!

РАМАНТІК!

А чого ж не зробиш заради кохання.

Прошу вибачення у Ганни за всі клопоти, яких своєю надмірною увагою до корупції в МО завдав їх родині та другу родини, Ігору Петровичу Хоменко.

Тож бажаю молодятам миру, злагоди, діточок як у небі зірочок!

В мене до цього тріо більше питань немає!

Раніше було кумівство, а тепер сімейні підряди.

Більше про МО ви від мене не почуєте.

Хіба щось зміниться, кардинально.

Передаю всім небожителям вітання, і бажаю успіхів у нелегкій справі розбудови держави.

Кадри - наше все.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.