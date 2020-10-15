Офіс президента хоче якнайшвидше створити військову поліцію (документ) документ



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Раніше Володимир Зеленський запропонував створити Військову поліцію як «сучасний ефективний правоохоронний орган»

Мінекономрозвитку, Мінцифри, СБУ, НАБУ та Мінінфраструктури погодили законопроєкт

У Міністерстві оборони розробили законопроєкт «Про Військову поліцію» на виконання указу президента.

Про це йдеться в листі Міністерства оборони до Кабінету міністрів, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Згідно документу не названий «заступник керівника Офісу президента» надіслав лист Міністерству оборони, у якому йшлося про розроблення та внесення на розгляд Верховної Раду України законопроєкту щодо створення в системі Міністерства оборони Військової поліції як правоохоронного органу.

У Міноборони повідомляють, що на виконання зазначеного «завдання» було розроблено проєкт закону України «Про Військову поліцію», який 2 червня 2020 року було надіслано на погодження до заінтересованих органів державної влади.

Зокрема Мінекономрозвитку, Мінцифри, СБУ, НАБУ та Мінінфраструктури погодили законопроєкт.

Натомість свої зауваження висловили Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, МВС, Національна гвардія, Національна поліція та ДБР.

У Міноборони підкреслюють, що в процесі узгоджувальних нарад більшість розбіжностей було врегульовано.

В останньому абзаці листа Міноборони попросило уряд порушити питання перед Офісом президента щодо продовження строку виконання завдання до 1 жовтня 2020 року, аргументуючи своє прохання тим, що доопрацювання законопроєкту з урахуванням проведених узгоджувальних процедур, проведення повторного погодження, а також подальшого проведення правової експертизи законопроєкту Мін’юстом, розгляд його в Уряді потребуватиме додаткового часу.

Нагадаємо, в кінці минулого року президент Володимир Зеленський запропонував створити Військову поліцію як «сучасний ефективний правоохоронний орган».

Раніше StateWatch повідомила, що Міністр оборони Андрій Таран поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках.