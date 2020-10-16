Генерал Кривонос: Збройні сили можуть взяти в полон ватажків «ЛНР» і «ДНР»



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Заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил України Сергій Кривонос

Наші можливості дозволяють виконати будь-яке завдання в будь-якій точці країни, заявив заступник секретаря РНБО

Заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони, генерал ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що Збройні сили України можуть взяти в полон ватажків «ДНР» і ««ЛНР» Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV Кривонос сказав, що це завдання, яке можуть виконати Сили спецоперацій.

Він навів приклад операції зі знищення начальника так званої народної міліції «ЛНР» Олега Анащенка 2017 року, яку провели двоє військовослужбовців Сил спецоперацій. Вони потрапили в полон, але були звільнені в грудні 2019 року.

«Наші можливості дозволяють виконати будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення і воно буде ухвалено відповідно до чинних документів», – відповів Кривонос на питання про можливості Сил спецоперацій.

Раніше Кривонос озвучив план повернення Криму.