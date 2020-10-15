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    Головнокомандувач Збройних сил України Хомчак одружився

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    Руслан Хомчак 27 березня 2020 року у зв'язку з поділом посад начальника Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних сил України призначений Головнокомандувачем Збройних сил України. - Головнокомандувач Збройних сил України Хомчак одружився
    Руслан Хомчак 27 березня 2020 року у зв'язку з поділом посад начальника Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних сил України призначений Головнокомандувачем Збройних сил України.

    53-річний руслан Хомчак одружився з новопризначеною головою Чернігівської ОДА 29-річною Ганною Коваленко

    Головнокомандувач Збройних сил України 53-річний генерал-полковник Руслан Хомчак одружився з новопризначеною головою Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річною Ганною Коваленко. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Силовий».

    «Ганна, з часів роботи журналістом, цікавилася військовою тематикою, а після призначення на високі посади про свого майбутнього чоловіка відгукувалася виключно в позитивному ключі, своїх стосунків не афішувала. При цьому її особиста сторінка в Facebook рясніє посиланнями на інтерв'ю Хомчака», – йдеться в повідомленні.

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    Ганна Коваленко є головою всеукраїнської громадської організації «39 жіноча сотня Самооборона Майдану» і координатором ГО «Антикорупційне рух України».

    Вона була консультантом при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони, а також радником трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики Юрія Стеця в 2014-2015 роках.

    У 2019 була обрана народним депутатом від «Слуги народу». 10 вересня 2019 року достроково склала повноваження в зв'язку з призначенням її заступником голови Офісу президента.

    У квітні 2020 року Коваленко призначили заступником міністра розвитку громад і територій.

    Як повідомлялося сьогодні, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив ексжурналістку і колишню заступницю голови Офсу президента Анну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

    шлюб Facebook дружина Руслан Хомчак
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