Леонід Каденюк: він просто продовжує свій політ

«Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти»

Ми з ним познайомились в 2000-му році. В Москві. Разом були у науково-космічній делегації. Він першим до мене підійшов. Делікатно сказав, що дуже хотів би зі мною сфотографуватися. Я впав на гальма, якщо чесно. Він Перший Український Космонавт! Це я мав просити його про фото. «Ваша робота дуже цікава. Стільки подорожей. Вам можна тільки

Леонід Каденюк

«Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти»

Ми з ним познайомились в 2000-му році. В Москві. Разом були у науково-космічній делегації. Він першим до мене підійшов. Делікатно сказав, що дуже хотів би зі мною сфотографуватися. Я впав на гальма, якщо чесно. Він Перший Український Космонавт! Це я мав просити його про фото.

«Ваша робота дуже цікава. Стільки подорожей. Вам можна тільки позаздрити», - пояснив він, і на його обличчі з‘явилась його фірмова посмішка інтелігента-науковця.

«Це Вам можна позаздрити», - заявив я. - «Місяці подорожей можна сміливо віддати за хвилини в космосі!»

Він зітхнув, все ще посміхаючись: «Так. Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти».

Він просто продовжує свій політ.

Джерело: блог Андрія Цаплієнка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»