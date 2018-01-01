Леонід Каденюк: він просто продовжує свій політ
- Сьогодні, 17:01
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«Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти»
Ми з ним познайомились в 2000-му році. В Москві. Разом були у науково-космічній делегації. Він першим до мене підійшов. Делікатно сказав, що дуже хотів би зі мною сфотографуватися. Я впав на гальма, якщо чесно. Він Перший Український Космонавт! Це я мав просити його про фото.
«Ваша робота дуже цікава. Стільки подорожей. Вам можна тільки позаздрити», - пояснив він, і на його обличчі з‘явилась його фірмова посмішка інтелігента-науковця.
«Це Вам можна позаздрити», - заявив я. - «Місяці подорожей можна сміливо віддати за хвилини в космосі!»
Він зітхнув, все ще посміхаючись: «Так. Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти».
Він просто продовжує свій політ.
Джерело: блог Андрія Цаплієнка