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    Думки вголос

    Леонід Каденюк: він просто продовжує свій політ

    «Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти»
    Ми з ним познайомились в 2000-му році. В Москві. Разом були у науково-космічній делегації. Він першим до мене підійшов. Делікатно сказав, що дуже хотів би зі мною сфотографуватися. Я впав на гальма, якщо чесно. Він Перший Український Космонавт! Це я мав просити його про фото. «Ваша робота дуже цікава. Стільки подорожей. Вам можна тільки
    • Андрій Цаплієнко

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка
    Леонід Каденюк
    Леонід Каденюк

    «Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти»

    Ми з ним познайомились в 2000-му році. В Москві. Разом були у науково-космічній делегації. Він першим до мене підійшов. Делікатно сказав, що дуже хотів би зі мною сфотографуватися. Я впав на гальма, якщо чесно. Він Перший Український Космонавт! Це я мав просити його про фото.

    «Ваша робота дуже цікава. Стільки подорожей. Вам можна тільки позаздрити», - пояснив він, і на його обличчі з‘явилась його фірмова посмішка інтелігента-науковця.

    «Це Вам можна позаздрити», - заявив я. - «Місяці подорожей можна сміливо віддати за хвилини в космосі!»

    Він зітхнув, все ще посміхаючись: «Так. Я би все віддав, аби ще раз туди полетіти».

    Він просто продовжує свій політ.

    Джерело: блог Андрія Цаплієнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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