У США не було шансів у Афганістані, а у Росії – в Україні

Україна – це Європа. Генетично. Ментально. І ми будемо в Європі. Ось побачите

Хто там наслухався роспропаганди і волає, що американці так само відвернуться від України? Прокиньтесь, нарешті.

Від наступу російського «Талібану» вас врятували і рятують не десяток символічних американських «джавелінів» або безліч висловлювань стурбованості від Держдепу, а хлопці в джинсах та шльопках, які пішли на фронт в 2014-му – і зупинили орду.

Двадцять років тому, коли американські літаки сідали в Баграмі і було зроблене це фото, я сказав колегам та дружині, що в американців нічого тут не вийде.

Навіть якщо вони залишаться надовго. Бо «Талібан» це й є Афганістан.

А тепер скажу, що у росіян в Україні немає шансів, бо Україна – це Європа. Генетично. Ментально. І ми будемо в Європі. Ось побачите.

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Джерело: блог Андрія Цаплієнка

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