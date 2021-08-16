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    Думки вголос

    У США не було шансів у Афганістані, а у Росії – в Україні

    &laquo;Талібан&raquo; це й є Афганістан - У США не було шансів у Афганістані, а у Росії – в Україні
    «Талібан» це й є Афганістан

    Україна – це Європа. Генетично. Ментально. І ми будемо в Європі. Ось побачите

    Хто там наслухався роспропаганди і волає, що американці так само відвернуться від України? Прокиньтесь, нарешті.

    Від наступу російського «Талібану» вас врятували і рятують не десяток символічних американських «джавелінів» або безліч висловлювань стурбованості від Держдепу, а хлопці в джинсах та шльопках, які пішли на фронт в 2014-му – і зупинили орду.

    Двадцять років тому, коли американські літаки сідали в Баграмі і було зроблене це фото, я сказав колегам та дружині, що в американців нічого тут не вийде.

    Навіть якщо вони залишаться надовго. Бо «Талібан» це й є Афганістан.

    А тепер скажу, що у росіян в Україні немає шансів, бо Україна – це Європа. Генетично. Ментально. І ми будемо в Європі. Ось побачите.

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    Джерело: блог Андрія Цаплієнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США війна Афганістан Талібан
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    У США не було шансів у Афганістані, а у Росії – в Україні