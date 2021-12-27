Росія прямо зараз вигадує привід для вторгнення до України
Колективний Захід на цей ідіотизм відповідає, м’яко кажучи, неадекватно
Російський міністр оборони щойно провів засідання колегії свого відомства. Перед десятками розумних людей з вищою військовою освітою Шойгу проголосив відверту маячню. Заявив про підготовку американськими ПВК операції з хімзброєю на Донбасі.
Нібито приватні військові компанії США готують провокацію з хімічними компонентами на сході України. Навіть називається місце, куди таємно завезли хімзброю – Авдївка. За версією путінського міністра, у Донецькій області перебуває понад 120 співробітників американських ПВК, які не сплять ночами і думають, як отруїти весь Донбас.
Смішно це читати тим, хто знає Авдївський Коксохім, куди таємно не може заїхати навіть цистерна асенізаторів. Смішно це читати військовим, які американських інструкторів бачили лише в Яворові, за півтори тисячі кілометрів від передової.
Та геть не смішно, коли розумієш, що уся військова еліта Росії корчить із себе ідіотів заради того, аби знайти привід для знищення України.
Втім, і колективний Захід на цей ідіотизм відповідає, м’яко кажучи, неадекватно. Ігноруючи кривавий історичний досвід. Бо лише санкціями таких людей не зупинити.
До речі, провокації з хімічною зброєю – це спеціалізація Росії. Від «Новачка» й до хіматак у Сирії. Не варто про це забувати, ані нам, ані нашим нерішучим союзникам.
Це Гляйвіцька радіостанція. Саме тут сталася провокація з переодяганням нацистів. Саме псевдонапад на радіостанцію став тим самим приводом, який запустив жорна ІІ Світової.
За тими ж самими нацистськими лекалами Росія прямо зараз вигадує привід для вторгнення до України.