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    Думки вголос

    Росія прямо зараз вигадує привід для вторгнення до України

    Російський міністр оборони з Путіним все не заспокоються - Росія прямо зараз вигадує привід для вторгнення до України
    Російський міністр оборони з Путіним все не заспокоються
    фото з відкритих джерел

    Колективний Захід на цей ідіотизм відповідає, м’яко кажучи, неадекватно

    Російський міністр оборони щойно провів засідання колегії свого відомства. Перед десятками розумних людей з вищою військовою освітою Шойгу проголосив відверту маячню. Заявив про підготовку американськими ПВК операції з хімзброєю на Донбасі.

    Нібито приватні військові компанії США готують провокацію з хімічними компонентами на сході України. Навіть називається місце, куди таємно завезли хімзброю – Авдївка. За версією путінського міністра, у Донецькій області перебуває понад 120 співробітників американських ПВК, які не сплять ночами і думають, як отруїти весь Донбас.

    Смішно це читати тим, хто знає Авдївський Коксохім, куди таємно не може заїхати навіть цистерна асенізаторів. Смішно це читати військовим, які американських інструкторів бачили лише в Яворові, за півтори тисячі кілометрів від передової.

    Та геть не смішно, коли розумієш, що уся військова еліта Росії корчить із себе ідіотів заради того, аби знайти привід для знищення України.

    Втім, і колективний Захід на цей ідіотизм відповідає, м’яко кажучи, неадекватно. Ігноруючи кривавий історичний досвід. Бо лише санкціями таких людей не зупинити.

    До речі, провокації з хімічною зброєю – це спеціалізація Росії. Від «Новачка» й до хіматак у Сирії. Не варто про це забувати, ані нам, ані нашим нерішучим союзникам.

    Гляйвіцька радіостанція. (фото: facebook.com/andriy.tsaplienko)
    Гляйвіцька радіостанція. (фото: facebook.com/andriy.tsaplienko)

    Це Гляйвіцька радіостанція. Саме тут сталася провокація з переодяганням нацистів. Саме псевдонапад на радіостанцію став тим самим приводом, який запустив жорна ІІ Світової.

    За тими ж самими нацистськими лекалами Росія прямо зараз вигадує привід для вторгнення до України.

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    Теги: Росія Донбас пропаганда війна військові
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    Росія прямо зараз вигадує привід для вторгнення до України