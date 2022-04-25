Це – наш другий фронт

Я дуже розчарований українським парламентом.

Розуміючи, що ми не зможемо перемогти, якщо не запустимо економіку – а ми не запустимо економіку, якщо будемо тягти за собою довгий хвіст пострадянських обмежень, – уряд разом з відповідальними членами парламенту, ключовими асоціаціями підприємців та провідними вітчизняними економістами розпочав лібералізацію економічних відносин. Нагадаю: ми посідаємо 130-е місце в світі за рейтингом економічної свободи. Країна з такими обмеженнями розвитку економіки просто не виживе та не переможе.

Вчора парламент розглядав законопроєкт №5388 про дерегуляцію трудових відносин. Наш Трудовий кодекс написаний десь у 1970-і роки й відображає тодішній стан уявлень про трудові ресурси та їхній внесок до створення економічних цінностей. З того часу минула епоха, а може навіть дві чи три.

І що ми бачили? Фракція «Батьківщина» зробила все можливе для затягування розгляду (спам у вигляді численних поправок), процес затягнувся на 2 години, а тим часом критична маса фракції «Слуги народу» та половина фракції «Голос» просто позбирали свої речі й звалили. Напевно, в них є важливіші справи під час війни, ніж законотворча діяльність, задля якої їх обирали. А фракція «Європейська солідарність» утрималася при голосуванні. Результат на табло – 187 і провалений законопроєкт.

З таким ставленням до економічної свободи й відновлення країни ми, м'яко кажучи, далеко не підемо. Люди, що виїхали, просто не повернуться в країну, яка пропонує найгірші умови для підприємницької діяльності в Європі, а люди, які не виїхали, виїдуть після війни. Будь ласка, давайте це буде останній раз, коли парламент так провалює питання економічної свободи. Це наш другий фронт.





Джерело: блог Валерія Пекаря

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